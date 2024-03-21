Генпрокуратура посчитала смерть "крабового короля" Олега Кана инсценировкой

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Генпрокуратура считает смерть "крабового короля" Олега Кана инсценировкой. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Генпрокуратуры заявил об этом во время заседания арбитражного суда по иску ряду предпринимателей, среди которых числился и Кан. По его словам, в органах ЗАГС не регистрировалась смерть Олега Кана.

"Родственники в органы ЗАГС не обращались, федеральное законодательство возлагает обязанность на родственников или лиц, которым известно о факте смерти того или иного человека, обратиться в органы ЗАГС с соответствующим заявлением. Соответственно, единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния", – сказал он.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что с учетом отсутствия соответствующих записей, смерть бизнесмена рассматривается ведомством как инсценировка.

Кан заочно проходит по двум уголовным делам. Первое связано с организацией убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, второе – с созданием и руководством преступной группировкой, контрабандой стратегически важных ресурсов, уклонением от уплаты таможенных платежей и налогов.

По данным Генпрокуратуры, Кан и Дмитрий Дремлюга задолжали казне сотни миллиардов за незаконный вылов морепродуктов, в том числе крабов на Дальнем Востоке. Сейчас первый находится в розыске после отъезда из РФ в 2018 году.

Представитель ответчиков по иску Генпрокуратуры заявил, что Кан умер 14 февраля 2023 года. В качестве доказательства он сослался на сайт Федеральной нотариальной палаты, на котором в отношении бизнесмена открыто наследственное дело.