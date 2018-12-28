"Крабовый король" Олег Кан сбежал из России

Сахалинский бизнесмен Олег Кан, известный по прозвищу "Крабовый король", сбежал из России после выхода на телеканале "Россия" расследования Эдуарда Петрова "Крабовая ловушка-2". Об этом сообщается на сайте телеканала.

Репортаж вышел на телевидении в понедельник, 24 декабря. В расследовании рассказывалось, что на Сахалине незаконно добывают морепродукты, в том числе краба, а руководит преступной группировкой бизнесмен Олег Кан. После выхода сюжета было возбуждено уголовное дело о контрабанде камчатского краба, у ближайшего окружения Кана прошли обыски.

Сегодня стало известно, что Кан не стал дожидаться, пока к нему придут с обысками, и вылетел на частном самолете в Японию.