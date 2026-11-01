Новый случай оспы обезьян диагностирован у пациента в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В инфекционное отделение Домодедовской центральной больницы госпитализировали 38-летнего мужчину с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян", сообщили в медучреждении.

Состояние пациента врачи оценивают как удовлетворительное. Ему проводят симптоматическое лечение.

Источник заражения и круг контактных лиц сейчас устанавливают специалисты Роспотребнадзора – они начали эпидемиологическое расследование.

По данным больницы, за последний месяц это третий случай госпитализации с таким заболеванием в этом медучреждении, а за последние два года – восьмой.

Ранее эпидемиолог, академик Российской академии наук и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что распространения оспы обезьян в России не ожидается.

Он указал, что медики следят за ситуацией и располагают возможностями для лечения пациентов. Он выразил уверенность, что люди, у которых сейчас подозревают инфекцию, получат необходимую медицинскую помощь и выздоровеют.

