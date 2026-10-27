Врач Осипов оценил риски возникновения эпидемии лихорадки Зика в РФ

Завозной случай лихорадки Зика зафиксировали в России, рассказали в Роспотребнадзоре. Стоит ли бояться эпидемии и что делать туристам, разбиралась Москва 24.
Привезли с курорта
Роспотребнадзор сообщил о завозном случае лихорадки Зика в России. В сентябре заболевание обнаружили у туристки, вернувшейся в Москву с острова Бали, после чего ее поместили в инфекционный стационар.
Чаще всего вирус передается комарами рода Aedes, пик кровососущей активности которых наступает днем.
Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, для России эта инфекция не является эндемичной: заражаются ей преимущественно туристы, посещающие страны Америки, Южной и Юго-Восточной Азии. На территории РФ заболевание не распространяется, поскольку местные комары не переносят тропические лихорадки.
В то же время ведомство ведет постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в стране и за рубежом, а для оценки рисков завоза инфекций использует систему "Периметр". Диагностика лихорадки Зика проводится с помощью российских тест-систем.
Для профилактики заражения в тропических странах Роспотребнадзор посоветовал применять репелленты, носить закрытую светлую одежду и избегать экскурсий в болотистой местности. Также перед поездкой стоит уточнять эпидемиологическую ситуацию в регионе, добавили в службе.
Ранее в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге сообщили, что оспа обезьян подтвердилась у 5 пациентов, ранее госпитализированных с подозрением на это заболевание. При этом профессор Алексей Аграновский назвал риск эпидемии крайне низким, поскольку вирус плохо передается от человека к человеку.
Также в конце сентября появились сообщения о проникновении в Россию мутировавших штаммов гонконгского гриппа. По данным СМИ, основную опасность представляют осложнения, включая воспаление нижних дыхательных путей, пневмонию и обострение хронических заболеваний.
Кроме того, в июне в России был зафиксирован завозной случай мелиоидоза – особо опасного тропического заболевания, заражение которым происходит через прямой контакт кожи с загрязненной бактериями почвой.
Эпидемии не будет?
Заслуженный врач Российской Федерации Андрей Осипов рассказал Москве 24, что лихорадка Зика передается не только при укусе комарами, но и через биологические жидкости человека – например при половом контакте или переливании крови.
"Заболевание протекает как простудное: повышение температуры, озноб, недомогание. В первые 3 дня могут возникать сыпь на теле, боли в суставах, в спине, воспалительные процессы в конъюнктиве глаз", – сказал специалист.
Инфекция опасна тем, что вакцина против нее отсутствует, обратил внимание врач.
"Невозможно избежать проблем, если не соблюдать меры защиты: не применять репелленты во время поездки в те страны, где возможно заражение, не соблюдать личную гигиену. Осложнения – воспалительные процессы в легких, сердечной мышце. Лечение симптоматическое, оно проводится обычными препаратами, которые используются при вирусных инфекциях и снимают симптомы интоксикации", – подчеркнул эксперт.
Летальный исход вероятен при любом заболевании, в том числе при лихорадке Зика, если у человека отсутствует лечение и он вовремя не обращается к врачу, отметил Осипов.
"Последнее вполне возможно, потому что очень часто люди путают состояние с обычной простудой либо лечатся подручными способами – жаропонижающими, болеутоляющими. Но я не помню, чтобы в России были какие-то такие случаи заражения. Это, скорее всего, один из первых за длительный промежуток времени", – резюмировал Осипов.
Врач Ольга Уланкина также сообщила, что у взрослых и подростков вирус Зика в большинстве случаев проходит незаметно – около 4 из 5 инфицированных не указывают симптомы. По ее словам, комары рода Aedes в основном обитают в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Индии, Бразилии и на Карибских островах.
К наиболее тяжелым последствиям вирус может приводить во время беременности, поскольку он способен преодолевать плацентарный барьер и нарушать формирование головного мозга плода, добавила эксперт.
При этом ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что комаров – переносчиков лихорадки Зика в России нет, однако в странах его распространения возможен небольшой эпидемиологический подъем заболеваемости.
В Москве выявлен завозной случай лихорадки Зика