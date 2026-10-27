Врач Осипов оценил риски возникновения эпидемии лихорадки Зика в РФ

Завозной случай лихорадки Зика зафиксировали в России, рассказали в Роспотребнадзоре. Стоит ли бояться эпидемии и что делать туристам, разбиралась Москва 24.

Привезли с курорта

Фото: телеграм-канал Baza

Роспотребнадзор сообщил о завозном случае лихорадки Зика в России. В сентябре заболевание обнаружили у туристки, вернувшейся в Москву с острова Бали, после чего ее поместили в инфекционный стационар.



Вирус Зика впервые был обнаружен у резус-макаки в лесу Зика в Уганде в 1947 году. У человека его впервые выявили в 1952-м в Уганде и Танзании. Наиболее масштабная эпидемия произошла в 2015–2016 годах в Бразилии и распространилась на другие страны Южной и Северной Америки, что вынудило Всемирную организацию здравоохранения объявить чрезвычайную ситуацию мирового значения. Чаще всего вирус передается комарами рода Aedes, пик кровососущей активности которых наступает днем.



Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, для России эта инфекция не является эндемичной: заражаются ей преимущественно туристы, посещающие страны Америки, Южной и Юго-Восточной Азии. На территории РФ заболевание не распространяется, поскольку местные комары не переносят тропические лихорадки.

В то же время ведомство ведет постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в стране и за рубежом, а для оценки рисков завоза инфекций использует систему "Периметр". Диагностика лихорадки Зика проводится с помощью российских тест-систем.

Для профилактики заражения в тропических странах Роспотребнадзор посоветовал применять репелленты, носить закрытую светлую одежду и избегать экскурсий в болотистой местности. Также перед поездкой стоит уточнять эпидемиологическую ситуацию в регионе, добавили в службе.

Ранее в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге сообщили, что оспа обезьян подтвердилась у 5 пациентов, ранее госпитализированных с подозрением на это заболевание. При этом профессор Алексей Аграновский назвал риск эпидемии крайне низким, поскольку вирус плохо передается от человека к человеку.

Также в конце сентября появились сообщения о проникновении в Россию мутировавших штаммов гонконгского гриппа. По данным СМИ, основную опасность представляют осложнения, включая воспаление нижних дыхательных путей, пневмонию и обострение хронических заболеваний.

Кроме того, в июне в России был зафиксирован завозной случай мелиоидоза – особо опасного тропического заболевания, заражение которым происходит через прямой контакт кожи с загрязненной бактериями почвой.

Эпидемии не будет?

Заслуженный врач Российской Федерации Андрей Осипов рассказал Москве 24, что лихорадка Зика передается не только при укусе комарами, но и через биологические жидкости человека – например при половом контакте или переливании крови.

"Заболевание протекает как простудное: повышение температуры, озноб, недомогание. В первые 3 дня могут возникать сыпь на теле, боли в суставах, в спине, воспалительные процессы в конъюнктиве глаз", – сказал специалист.

Инфекция опасна тем, что вакцина против нее отсутствует, обратил внимание врач.

"Невозможно избежать проблем, если не соблюдать меры защиты: не применять репелленты во время поездки в те страны, где возможно заражение, не соблюдать личную гигиену. Осложнения – воспалительные процессы в легких, сердечной мышце. Лечение симптоматическое, оно проводится обычными препаратами, которые используются при вирусных инфекциях и снимают симптомы интоксикации", – подчеркнул эксперт.





Андрей Осипов заслуженный врач Российской Федерации Сейчас заметны изменения турпотока в сторону Африки и Азии, где патология более обширна, поэтому вполне возможны случаи завоза. Глобальное распространение маловероятно: теоретически можно заразиться, если человек контактирует с больным, который находится в инкубационном периоде, то есть носит вирус без клинических проявлений. Но глобальной эпидемии, конечно, не будет.

Летальный исход вероятен при любом заболевании, в том числе при лихорадке Зика, если у человека отсутствует лечение и он вовремя не обращается к врачу, отметил Осипов.

"Последнее вполне возможно, потому что очень часто люди путают состояние с обычной простудой либо лечатся подручными способами – жаропонижающими, болеутоляющими. Но я не помню, чтобы в России были какие-то такие случаи заражения. Это, скорее всего, один из первых за длительный промежуток времени", – резюмировал Осипов.

Врач Ольга Уланкина также сообщила, что у взрослых и подростков вирус Зика в большинстве случаев проходит незаметно – около 4 из 5 инфицированных не указывают симптомы. По ее словам, комары рода Aedes в основном обитают в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Индии, Бразилии и на Карибских островах.

К наиболее тяжелым последствиям вирус может приводить во время беременности, поскольку он способен преодолевать плацентарный барьер и нарушать формирование головного мозга плода, добавила эксперт.

При этом ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что комаров – переносчиков лихорадки Зика в России нет, однако в странах его распространения возможен небольшой эпидемиологический подъем заболеваемости.

