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16 октября, 19:02

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Врач Евдокименко опроверг рост случаев выявления волчанки в РФ

"Бабочка" на лице: как не пропустить первые симптомы смертельно опасной волчанки

Российские подростки начали чаще страдать системной красной волчанкой, сообщили СМИ. Действительно ли это так, какие симптомы должны насторожить и кому грозит болезнь, разбиралась Москва 24.

Болезнь молодеет?

Фото: 123RF.com/romanzaiets

Российские врачи начали чаще выявлять системную красную волчанку у несовершеннолетних, сообщил телеграм-канал SHOT. Ревматолог Александр Елонаков уточнил в беседе с изданием, что диагноз ставят даже грудным детям, но пик заболеваемости приходится на возраст от 15 до 40 лет. Причем у девушек патология встречается примерно в 10 раз чаще, чем у юношей, однако у мужчин протекает тяжелее.

По данным СМИ, при наследственной предрасположенности ключевым внешним триггером заболевания выступает ультрафиолет. Дополнительно спровоцировать патологию могут гормональная перестройка в пубертатном периоде, сильные эмоциональные потрясения и перенесенные инфекции, включая коронавирус.

Однако болезнь остается редкой – порядка 50 случаев на 1 миллион человек. Крупные профильные центры ежегодно принимают лишь около десяти новых пациентов, выяснили журналисты.

Системная красная волчанка – хроническое расстройство, в основе которого – сбой в работе иммунной системы. Вместо того чтобы бороться с патогенами (бактериями и вирусами), она по ошибке воспринимает собственные ткани как угрозу и атакует их.

Такая аномальная активность провоцирует стойкое воспаление, из‑за которого страдают клетки, возникают отеки и болезненные ощущения.

Ранее кандидат медицинских наук Елена Асеева предупредила, что кожные проявления волчанки встречаются примерно у 71% пациентов. По ее словам, больным не следует загорать и посещать солярий, а купаться в море в отпуске лучше ранним утром или вечером. Кроме того, очень важно использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 50. Это связано с тем, что обострение болезни провоцирует ультрафиолет.

При этом, по ее словам, пациентам с волчанкой опасно долго пребывать и на морозе. В целом в группе риска работники сельского хозяйства, рыбаки, строители и представители специальностей, которые требуют длительного пребывания на улице.

"Долго может протекать бессимптомно"

Фото: 123RF.com/nkorableva

Практикующий врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко рассказал Москве 24, что по его наблюдениям уровень заболеваемости волчанкой остался на прежнем уровне.

"Она опасна тем, что бьет по внутренним органам, из-за чего люди порой погибают. Существуют две группы риска: первая – наследственность, вторая – стрессовый фактор. Проблемы с ментальным здоровьем могут усугублять заболевание или запустить его. Также иммунная система может реагировать таким образом после перенесенных заболеваний: даже тяжелый грипп способен ее спровоцировать", – сказал он.

По словам специалиста, классическим признаком заболевания является появление "бабочки" на лице – так называют сыпь под глазами и на переносице.

"Плюс бывают неясные боли в разных суставах. Как правило, волчанку сейчас стали ловить случайно, за счет того, что улучшилась диагностика. Люди сдают анализы на волчаночный тест", – добавил эксперт.

Волчанка не всегда проявляется сразу, поэтому очень долго может протекать бессимптомно. Но маловероятно, что человек с ней проживет всю жизнь и даже не заметит. Все-таки, если она есть, то, скорее всего, как-то себя проявит.
Павел Евдокименко
практикующий врач-ревматолог, невролог

В свою очередь, врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин подчеркнул, что системная красная волчанка способна маскировать многие другие проблемы со здоровьем.

"При начале болезни начинают страдать почки: возникают отеки, пастозность, чувство усталости. Самый яркий симптом – появление сыпи в виде "бабочки". Кроме того, возникает перикардит – накопление жидкости в листках перикарда, в сердечной сумке", – рассказал он Москве 24.

Многие женщины из-за влияния волчанки не могут забеременеть, плюс одним из симптомов является выпадение волос.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук

По его словам, терапия проходит долго и сложно, так как это хроническое заболевание, связанное с нарушением иммунитета. Болезнь лечится постоянно, с ремиссиями и рецидивами. Однако на сегодняшний день есть эффективные препараты, которые останавливают процесс, заключил Кондрахин.

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