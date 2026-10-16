Врач Евдокименко опроверг рост случаев выявления волчанки в РФ

Российские подростки начали чаще страдать системной красной волчанкой, сообщили СМИ. Действительно ли это так, какие симптомы должны насторожить и кому грозит болезнь, разбиралась Москва 24.
Болезнь молодеет?
Российские врачи начали чаще выявлять системную красную волчанку у несовершеннолетних, сообщил телеграм-канал SHOT. Ревматолог Александр Елонаков уточнил в беседе с изданием, что диагноз ставят даже грудным детям, но пик заболеваемости приходится на возраст от 15 до 40 лет. Причем у девушек патология встречается примерно в 10 раз чаще, чем у юношей, однако у мужчин протекает тяжелее.
По данным СМИ, при наследственной предрасположенности ключевым внешним триггером заболевания выступает ультрафиолет. Дополнительно спровоцировать патологию могут гормональная перестройка в пубертатном периоде, сильные эмоциональные потрясения и перенесенные инфекции, включая коронавирус.
Однако болезнь остается редкой – порядка 50 случаев на 1 миллион человек. Крупные профильные центры ежегодно принимают лишь около десяти новых пациентов, выяснили журналисты.
Такая аномальная активность провоцирует стойкое воспаление, из‑за которого страдают клетки, возникают отеки и болезненные ощущения.
Ранее кандидат медицинских наук Елена Асеева предупредила, что кожные проявления волчанки встречаются примерно у 71% пациентов. По ее словам, больным не следует загорать и посещать солярий, а купаться в море в отпуске лучше ранним утром или вечером. Кроме того, очень важно использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 50. Это связано с тем, что обострение болезни провоцирует ультрафиолет.
При этом, по ее словам, пациентам с волчанкой опасно долго пребывать и на морозе. В целом в группе риска работники сельского хозяйства, рыбаки, строители и представители специальностей, которые требуют длительного пребывания на улице.
"Долго может протекать бессимптомно"
Практикующий врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко рассказал Москве 24, что по его наблюдениям уровень заболеваемости волчанкой остался на прежнем уровне.
"Она опасна тем, что бьет по внутренним органам, из-за чего люди порой погибают. Существуют две группы риска: первая – наследственность, вторая – стрессовый фактор. Проблемы с ментальным здоровьем могут усугублять заболевание или запустить его. Также иммунная система может реагировать таким образом после перенесенных заболеваний: даже тяжелый грипп способен ее спровоцировать", – сказал он.
По словам специалиста, классическим признаком заболевания является появление "бабочки" на лице – так называют сыпь под глазами и на переносице.
"Плюс бывают неясные боли в разных суставах. Как правило, волчанку сейчас стали ловить случайно, за счет того, что улучшилась диагностика. Люди сдают анализы на волчаночный тест", – добавил эксперт.
В свою очередь, врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин подчеркнул, что системная красная волчанка способна маскировать многие другие проблемы со здоровьем.
"При начале болезни начинают страдать почки: возникают отеки, пастозность, чувство усталости. Самый яркий симптом – появление сыпи в виде "бабочки". Кроме того, возникает перикардит – накопление жидкости в листках перикарда, в сердечной сумке", – рассказал он Москве 24.
По его словам, терапия проходит долго и сложно, так как это хроническое заболевание, связанное с нарушением иммунитета. Болезнь лечится постоянно, с ремиссиями и рецидивами. Однако на сегодняшний день есть эффективные препараты, которые останавливают процесс, заключил Кондрахин.