Врач Лишин: аллергия на животных рискует перерасти в астму

Порядка 8 миллионов россиян живут с бронхиальной астмой, даже не подозревая об этом, рассказал врач. Почему болезнь так долго остается незамеченной и как ее распознать, разбиралась Москва 24.

Скрытые от статистики

Около 8 миллионов россиян живут с бронхиальной астмой, но не подозревают об этом. Об этом РИА Новости заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев по случаю Всемирного дня легочного здоровья, который отмечается 14 октября.

По его словам, официальная статистика фиксирует чуть более 1,5 миллиона пациентов с астмой, однако эпидемиологические исследования показывают, что реальное число больных должно приближаться к 10 миллионам.





Сергей Авдеев главный внештатный пульмонолог Минздрава России Получается 8 миллионов имеют болезнь, но не имеют диагноз.

Авдеев подчеркнул, что астма остается одной из самых серьезных проблем отечественного здравоохранения. Чтобы снизить связанные с болезнью риски, пациентам нужна терапия, которая одновременно расширяет бронхи и борется с воспалением, отметил эксперт.

При этом медицина разрабатывает новые методики борьбы с этим недугом. В частности, ранее одна из российских фармкомпаний представила порошковый ингалятор, в котором собраны три действующих вещества – гликопиррония бромид, индакатерол и циклесонид. Их объединение в одном флаконе избавляет пациента от необходимости использовать несколько устройств и может повысить приверженность лечению. Аналогов с такой комбинацией молекул в мире не существует, подчеркнули представители производителя.



Всемирный день спирометрии и легочного здоровья отмечается ежегодно 14 октября. Он проводится с 2010 года под эгидой международных пульмонологических организаций при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Цель события – привлечь внимание населения к регулярному обследованию органов дыхания, а также содействовать ранней диагностике заболеваний и назначению своевременного лечения.



Меняет жизнь

Бронхиальная астма – хроническое заболевание дыхательных путей неинфекционной природы, поделился с Москвой 24 врач-терапевт Виктор Лишин.

"Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям: это могут быть аллергены, и тогда речь идет об аллергической астме, либо другие вещества, которые вызывают сужение просвета бронхов. В результате возникают приступы удушья, и человек задыхается", – рассказал он.



Также астма может быть следствием перенесенных инфекций, которые провоцируют развитие заболевания. Определенную роль играет образ жизни: курение, работа, связанная с вредными условиями, постоянный контакт с химическими веществами или пылью.

"Причиной бывает и прием некоторых препаратов, заболевания желудочно-кишечного тракта, физические особенности и чрезмерные нагрузки, из-за которых может происходить нарушение функции легких", – уточнил врач.





Виктор Лишин врач-терапевт Все симптомы астмы связаны с дыханием. Появляется чувство сдавления и дискомфорта в грудной клетке, возникает одышка – чаще экспираторная, когда человеку тяжело выдохнуть. Также это кашель, обычно сухой и приступообразный, потому что не хватает воздуха. При таких симптомах нужно обращаться к доктору.

При этом вылечить хронические заболевания практически невозможно: они бывают либо в обострении, либо в ремиссии. По словам Лишина, чтобы добиться последнего состояния, нужен правильный подход. К примеру, если это аллергия, необходимо найти аллерген, убрать контакт с ним или пройти аллерген-специфическую иммунотерапию. Если причины другие, надо работать с ними.

"Бывает длительная ремиссия, когда человек месяцами или даже годами не сталкивается с обострением. Как правило, это легкая форма, при которой особой терапии не требуется. При средней или тяжелой форме нужна поддерживающая ингаляционная терапия – сальбутамол, глюкокортикостероиды, чтобы человек мог продышаться, потому что у него возникают приступы", – рассказал терапевт.



Эксперт предупредил, что если не лечить астму, количество кислорода в организме падает, из-за чего страдают все внутренние органы.

"Могут развиться сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с почками, печенью. Если совсем не лечиться, вероятен даже летальный исход", – обратил внимание эксперт.

По его словам, несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо.

"Например, у человека аллергия на собаку или кошку, он ничего с этим не делает – это может перейти в астму. Он чуть-чуть чихает и покашливает рядом с животными, ничего не принимает, и в какой-то момент развивается астматический компонент: начинается отек, он задыхается", – рассказал Лишин.

В таком случае люди часто предпочитают пропить антигистаминные препараты или сделать укол глюкокортикостероида, после чего жить, как обычно, не обращаясь за помощью.





Виктор Лишин врач-терапевт На учет не встает, диагноз ему не ставят, он остается неизвестным для статистики человеком. И в какой-то момент, когда диагноз уже фактически есть, но постоянной терапии человек не получает, болезнь уходит в более тяжелую форму.

При этом астма снижает функциональные возможности человека – качество жизни резко падает.

"Он не способен заниматься спортом в полной мере, как здоровый человек: дыхательная функция легких снижена, кислородообмен падает, он быстрее задыхается, не может выполнять нагрузки в таком же объеме. Поэтому ограничения есть, и они касаются не только спорта, но и повседневной активности", – добавил Лишин.

Таким людям рекомендуется гипоаллергенный быт: нужно минимизировать контакт с потенциальными провоцирующими факторами дома. Стоит также исключить работу в сырых, замкнутых, запыленных пространствах. Например, в автосервисе, на производствах и в профессиях, связанных с красками и химией. Образ жизни при такой проблеме тоже приходится менять, к этому нужно относиться внимательно, резюмировал эксперт.

