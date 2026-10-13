Врач Кондрахин: сон с животными в кровати опасен для здоровья хозяев

Паразитарная инфекция от домашней кошки спровоцировала затяжную анемию у жительницы Подмосковья, рассказали врачи. Чем еще можно заразиться от питомца и как обезопасить себя, расскажем в нашем материале.

Терапия не помогала

Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. установили причину затяжной анемии у пациентки – паразитарная инфекция, которая передалась от домашней кошки.

Гемоглобин у женщины держался на уровне 82 граммов на литр при норме от 115, а препараты железа перестали давать эффект. Как рассказала терапевт-гематолог Зарина Шамсиева, медики рассматривали переход на внутривенное введение лекарств, но параллельно продолжили искать первопричину.

В ходе диагностики специалисты проверили уровень антител к лямблиям – простейшим паразитам, которые обычно попадают в организм с загрязненной едой или водой. Результат оказался положительным, а при дополнительном опросе выяснилось, что у пациентки дома живет кошка.

Женщине назначили курс лекарств и направили к инфекционисту. После этого показатели гемоглобина пришли в норму. Сейчас ей рекомендовано регулярно сдавать кровь для контроля состояния.

Врачи напомнили, что поводом для обращения в медучреждение могут стать долгая слабость, беспричинная потеря веса, боли в животе и нарушения стула. Такие симптомы бывают при паразитарных инфекциях, но встречаются и при других болезнях, поэтому причину реально установить только после обследования.

Ранее старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила, что царапины от домашних животных опасны для здоровья. Через них передается фелиноз – инфекция, которую чаще всего вызывают бактерии рода Bartonella, проникающие в организм через поврежденную кожу. Их носителями могут быть от 30 до 40% домашних и бездомных кошек, предупредила специалист.

"Мытье лап не гарантирует полной безопасности"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Одно из главных правил, которое обезопасит от передачи инфекции: животных на улице нельзя гладить и трогать. Это касается и домашних питомцев чужих хозяев, и бездомных зверей, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Бродячие животные живут в свободной природе, между собой, в том числе с больными. Какие паразиты у них есть, очень сложно понять. Условия ухода за домашними животными тоже неизвестны незнакомому человеку", – пояснил он.

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы. Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно, пояснил специалист.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук У домашнего животного должно быть свое место в доме, но точно не в постели. Кровать – это самое чистое место. Во сне порой открывается рот, приоткрываются глаза, а питомец рискует принести грязь на белье. За ночь это способно попасть на слизистые хозяина, после чего тот может заболеть.

Также эксперт призвал помнить, что на обуви домой приносится множество микроорганизмов, в том числе яиц гельминтов.

"Необходимо убираться каждый день, потому что животное ходит по квартире, ему не запретишь пройтись по коврику, о который вытирают ноги. Кроме того, питомцы гуляют на улице, и даже регулярное мытье лап не гарантирует полной безопасности", – заключил Кондрахин.

Список заболеваний огромен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мнение, что животные, которые не гуляют на улице, не могут ничем заразиться, ошибочно. Об этом Москве 24 рассказал ветеринарный врач Александр Шаврин.

"Все равно существует риск занесения вирусных инфекций. Речь идет о таких заболеваниях, как панлейкопения, калицивироз, вирусный ринотрахеит. Возбудителей можно принести на ногах вместе с обувью, поэтому необходимо прививать животных ежегодно", – предупредил специалист.

Также от питомцев можно заразиться бешенством, но оно передается только через укус. Поэтому, если животное не выходит на улицу, риск минимален, отметил эксперт.

"Обработку питомцев, в частности кошек, от блох и клещей, даже если они живут в квартире, необходимо проводить регулярно – хотя бы раз в месяц. Обработка от глистов нужна каждые 3–4 месяца", – отметил Шаврин.





Александр Шаврин ветеринарный врач Вакцинацию кошек проводят один раз в год. В составе препарата – стандартный набор: вирус панлейкопении кошек, калицивироз и вирусный ринотрахеит, а также дополнительный компонент – бешенство.

Также от животных к человеку могут передаваться микоплазмоз, хламидиоз, токсоплазмоз и лямблиоз. Конкретно от крупного рогатого скота способна перекинуться сибирская язва и сальмонеллез. Полный список инфекций огромный, обратил внимание ветеринарный врач.

"Если говорить про кошек и собак, заболевания передаются через серозные, слизистые и гнойные выделения. Причина – отсутствие должной гигиены у людей после контакта с больным животным", – подчеркнул он.

Что касается крупного рогатого скота, источником заражения обычно выступает мясо больного зверя, заключил Шаврин.

