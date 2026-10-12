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12 октября, 15:25

Общество

Жительница Подмосковья столкнулась с анемией, причиной которой могла быть кошка

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. в Подмосковье помогли пациентке с длительной анемией, причиной которой могла стать паразитарная инфекция. Об этом сообщил телеканал "360".

Уровень гемоглобина у женщины составлял 82 грамма на литр при норме от 115. Препараты железа перестали давать ожидаемый эффект, поэтому врачи рассматривали возможность внутривенного введения лекарств и продолжили искать причину анемии, рассказала терапевт-гематолог Зарина Шамсиева.

В рамках диагностики специалисты оценили уровень антител к лямблиям – простейшим паразитам, заражение которыми обычно происходит через загрязненные продукты питания и воду. Анализ оказался положительным. Во время дополнительного опроса выяснилось, что дома у пациентки живет кошка.

Женщине назначили медикаментозное лечение и направили на консультацию к инфекционисту. После этого уровень гемоглобина нормализовался. Сейчас пациентке рекомендовано регулярно сдавать анализы крови, чтобы контролировать показатели.

Врачи советуют обращаться за медицинской помощью при длительной слабости, необъяснимом снижении веса, болях в животе и нарушениях стула. Такие проявления могут сопровождать паразитарные инфекции, однако встречаются и при других заболеваниях, поэтому установить причину можно только после обследования.

Ранее специалисты Кузбасса спасли кемеровчанина от обширного инсульта. Кровоснабжение большей части полушария мозга было полностью остановлено тромбом. Мужчина внезапно упал, потеряв способность двигаться, у него отнялась вся правая сторона тела. Благодаря экстренной помощи медиков худшего удалось избежать.

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