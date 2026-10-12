Жительница Подмосковья столкнулась с анемией, причиной которой могла быть кошка

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Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. в Подмосковье помогли пациентке с длительной анемией, причиной которой могла стать паразитарная инфекция. Об этом сообщил телеканал "360".

Уровень гемоглобина у женщины составлял 82 грамма на литр при норме от 115. Препараты железа перестали давать ожидаемый эффект, поэтому врачи рассматривали возможность внутривенного введения лекарств и продолжили искать причину анемии, рассказала терапевт-гематолог Зарина Шамсиева.

В рамках диагностики специалисты оценили уровень антител к лямблиям – простейшим паразитам, заражение которыми обычно происходит через загрязненные продукты питания и воду. Анализ оказался положительным. Во время дополнительного опроса выяснилось, что дома у пациентки живет кошка.

Женщине назначили медикаментозное лечение и направили на консультацию к инфекционисту. После этого уровень гемоглобина нормализовался. Сейчас пациентке рекомендовано регулярно сдавать анализы крови, чтобы контролировать показатели.

Врачи советуют обращаться за медицинской помощью при длительной слабости, необъяснимом снижении веса, болях в животе и нарушениях стула. Такие проявления могут сопровождать паразитарные инфекции, однако встречаются и при других заболеваниях, поэтому установить причину можно только после обследования.

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