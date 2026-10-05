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05 октября, 10:14

Общество

В Кузбассе врачи спасли пациента с полностью перекрытым тромбом сосудом мозга

Фото: телеграм-канал "Андрей Тарасов"

Врачи Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л. С. Барбараша спасли мужчину, у которого тромб полностью перекрыл сосуд, снабжающий кровью большую часть полушария головного мозга. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Тарасова.

Житель Кемерова перенес ишемический инсульт: упал и не смог подняться – правая сторона тела была парализована, и он дезориентировался. Сын немедленно вызвал скорую. При этом микроинсульты у мужчины случались и раньше, но он переносил их "на ногах" и не обращал внимания на головокружение.

Пациента экстренно госпитализировали в кардиодиспансер. КТ-ангиография показала окклюзию сегмента левой средней мозговой артерии – закупорку сосуда, кровоснабжающего большую часть полушария мозга. Это приводит к ишемии и гибели мозговой ткани.

По словам Тарасова, в этом случае нужно было экстренное вмешательство. Специалисты выполнили необходимую процедуру, и мужчину спасли.

Ранее сообщалось, что московские кардиохирурги выполнили операцию пациенту с нарушением оттока крови из сердца. Медики провели малоинвазивное вмешательство под контролем ультразвука, удалили участок утолщенной сердечной мышцы и восстановили работу органа, после чего мужчина был выписан домой.

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