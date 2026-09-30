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30 сентября, 10:39

Общество

Во Владивостоке врачи удалили женщине миому размером с футбольный мяч

Фото: телеграм-канал "Минздрав Приморья"

Во Владивостоке врачи удалили женщине миому размером с футбольный мяч. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья.

Женщину экстренно доставили в клиническую больницу из-за сильной боли – ей было трудно говорить. Как выяснилось, опухоль развивалась давно, но пациентка заглушала приступы обезболивающими и откладывала визит к врачу.

Медики успешно провели сложную операцию по удалению новообразования весом восемь килограммов. По словам врачей, если бы женщина снова перетерпела боль, быстрорастущая опухоль могла привести к онкологии.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Ей предстоит плановое наблюдение у гинеколога и регулярная диспансеризация.

Ранее сотрудники Владивостокской клинической больницы № 1 спасли мужчину, который чуть не умер из-за куска куриного мяса. Инородное тело попало в организм, когда мужчина ужинал и поперхнулся. В результате пища попала в бронхи, полностью перекрыв просвет. Бригада эндоскопистов и анестезиологов с помощью фиброскопа извлекла кусок мяса, после чего пациент задышал свободно.

Врачи больницы имени Буянова спасли пациента после остановки сердца

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