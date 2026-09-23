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23 сентября, 15:46

Общество

В Приморье спасли мужчину, который едва не умер из-за куска курицы в бронхах

Фото: телеграм-канал "Минздрав Приморья"

Врачи Владивостокской клинической больницы № 1 спасли мужчину, который едва не умер из-за куска куриного мяса в бронхах. Об этом сообщает министерство здравоохранения Приморского края.

Пациент поступил в приемный покой в крайне тяжелом состоянии с серьезными дыхательными проблемами. На рентгеновских снимках врачи обнаружили инородное тело в бронхе, которое полностью перекрыло просвет.

Выяснилось, что накануне мужчина ужинал и поперхнулся кусочком мяса. Он не придал этому значения и лег спать, несмотря на сильный кашель. За ночь состояние приморца ухудшилось, он начал терять сознание.

Бригада эндоскопистов и анестезиологов с помощью фиброскопа извлекла инородное тело. После процедуры пациент задышал свободно. Его перевели в пульмонологическое отделение. Из-за того что кусочек пищи долго находился в бронхах и повредил слизистую, мужчине предстоит пройти курс восстановительной терапии.

Ранее в подмосковном Раменском врачи извлекли из пищевода ребенка металлический шар диаметром 1,5 сантиметра. Как рассказали родители, дочь случайно проглотила данный предмет во время игры. Операция проводилась без единого разреза, с помощью эндоскопа и гастроскопа под общим наркозом. Спустя время девочку выписали.

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