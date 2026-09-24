Page Six: Beach Boys отменили концерты за день до возвращения на сцену

Фото: AP/INVISION/CHRIS PIZZELLO

Группа Beach Boys отменила три концерта за день до запланированного возвращения на сцену после двухмесячного перерыва. Об этом сообщает Page Six.

Выступления должны были пройти 24, 25 и 27 сентября, однако площадки объяснили отмену "обстоятельствами непреодолимой силы". Примечательно, что даты концертов группа объявила еще в июле.

Последнее выступление перед перерывом состоялось 18 июля, а всего тогда Beach Boys отменили около 30 концертов, чтобы, по словам Майка Лава, "перезарядиться перед возвращением в сентябре".

85-летний Лав остается единственным участником оригинального состава группы, продолжающим выступать на сцене. В июне он писал в соцсетях, что смерть сестры и последствия коронавируса стали для него тяжелым испытанием.

В июне в возрасте 82 лет умер сооснователь Beach Boys Брайан Уилсон. Последние два года жизни он находился под опекой родственников на фоне деменции. Барабанщик первого состава Деннис Уилсон погиб в 1983 году, а гитарист Карл Уилсон умер от онкологии в 1998 году.

Ранее в Хабаровске не состоялось выступление певицы Ольги Бузовой. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. По словам Бузовой, из-за непогоды перестала работать аппаратура. В результате было принято решение не проводить концерт в целях безопасности зрителей.