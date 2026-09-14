В Роскачестве указали на опасность покупки билетов на концерты с рук

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Покупка билетов на концерты с рук может привести к получению поддельного документа или билета, уже проданного нескольким людям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Даже если продавец не мошенник, такая покупка создает дополнительные проблемы. В случае с электронными билетами сработает правило "кто первый – того и место", то есть система не даст пройти тому, кто пришел позже по уже активированному билету.

Кроме того, если концерт будет отменен, получить свои деньги обратно через перекупщика будет практически невозможно.

В Роскачестве также рассказали, что эксперты ведомства обнаружили как минимум 10 фейковых сайтов и 7 телеграм-ботов по продаже билетов на концерты рэпера Канье Уэста в России, зарегистрированных с 17 августа. Цены на них варьируются от 28 тысяч до 6,2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что мошенники начали создавать фейковые чаты от имени столичных поликлиник и единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Жертву добавляют в группу, где с помощью подставных аккаунтов имитируется активная переписка. Затем у человека требуют данные паспорта и СНИЛС, а также код из СМС.

