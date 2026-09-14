Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" разработал новую версию робота-пожарного

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В особой экономической зоне "Технополис "Москва" создали новую версию пожарного роботизированного комплекса "Русак". Отдельные технические решения устройства готовятся к патентованию. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

Как отметил Ликсутов, по поручению Сергея Собянина город активно поддерживает развитие роботехники, внедряя новые технологии и помогая предприятиям отрасли. За время своей деятельности ООО "Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники" создало свыше 20 роботизированных комплексов разного класса и назначения. Среди них – робот-пожарный.

Он предназначен для использования в составе противопожарных подразделений на объектах химических, газовых, металлургических и других промышленных производств. Устройство работает дистанционно под управлением оператора и заменяет человека в опасных условиях.

Новая модель, представленная в 2025 году, вдвое мощнее предыдущей. При весе в 250 килограммов она по интенсивности подачи тушащего состава не уступает 10-тонным отечественным аналогам. Робот неоднократно тестировался на различных мероприятиях по пожарной безопасности и успешно прошел все испытания.

Устройство оснащено колесной платформой с высокой проходимостью, на которой установлен автоматизированный пожарный лафетный ствол. Он может подавать тушащее вещество с производительностью до 40 литров в секунду, что дает возможность эффективно тушить крупные пожары в дистанционном режиме.

Конструктивные особенности подвески и полный привод обеспечивают роботу высокую проходимость на различных типах местности, а также в экстремальных климатических условиях.

В настоящее время роботизированные комплексы компании применяются на различных объектах. В частности, с их помощью проводят ремонт бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива атомных электростанций нового типа.

Некоторые устройства не имеют аналогов в мире. Например, робот-амфибия, который может выполнять задачи на глубине до четырех метров, а также на суше.

ОЭЗ "Технополис "Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России.

В настоящее время на 10 площадках ОЭЗ общей площадью 430 гектаров локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.

Ранее в ОЭЗ "Технополис "Москва" стартовало серийное производство ультразвуковых сканеров со встроенным искусственным интеллектом. Отмечалось, что устройство применяется в разных областях медицины.