Собянин рассказал о внедрении ИИ на московских промышленных предприятиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в своем блоге рассказал об изменениях в московской промышленности с появлением искусственного интеллекта (ИИ), назвав такие технологии важным драйвером для участников столичного инновационного кластера.

"Главным полигоном для внедрения таких решений стала особая экономическая зона "Технополис "Москва", где сегодня работают более 240 высокотехнологичных компаний, создавших свыше 33 тысяч рабочих мест", – написал мэр.

По словам Собянина, умные алгоритмы и цифровые сервисы способствуют созданию инновационной продукции, автоматизации внутренних процессов и росту безопасности производства.

Он отметил, что промышленники могут найти цифровые инструменты в "Банке технологий", который представляет из себя реестр отечественного софта и оборудования.

Собянин также обратил внимание на несколько примеров использования и разработки ИИ на московских предприятиях. Резидент ОЭЗ, компания "Некс-Т", известная под брендом NexTouch, выпускает 45 типов устройств. На ее интерактивных экранах могут обучаться в детских садах, школах и вузах. В прошлом году компания запатентовала уникальный сенсорный дисплей, который управляется жестами и способен показывать трехмерные изображения. В чистых комнатах камеры с ИИ контролируют установку микроэлектронных компонентов.

Фармацевтическая компания "Р-Фарм" применяет искусственный интеллект для создания препарата против болезни Альцгеймера. Главная сложность при лечении мозга – преодолеть природный защитный барьер, который не пропускает внутрь необходимые лекарства. ИИ помогает решить эту задачу: алгоритмы перебирают тысячи виртуальных молекул и конструируют те, которые способны "обмануть" защиту и доставить препарат точно по назначению.

Такой подход экономит ученым тысячи часов ручной лабораторной работы. Благодаря этому новый препарат может появиться на несколько лет раньше запланированного срока.

Компания "Мобильные роботизированные системы" производит линейку автономных мобильных роботов "МОРОС". Роботы предназначены для использования на заводах и складах. Они перевозят тяжелые грузы и умеют работать в команде: умная программа автоматически распределяет между ними задачи и строит оптимальные маршруты.

Применение таких роботов повышает производительность труда в 2–3 раза и ускоряет обработку грузов вдвое. Кроме того, они позволяют оптимизировать использование складского пространства, увеличивая емкость хранения до 20%.

Компания "Прикладная робототехника", входящая в Московский инновационный кластер, создала платформу видеоаналитики для автоматизации контроля работ на производстве.

Разработка использует нейросети для автоматической отбраковки продукции и контроля качества на производственных линиях. Технология позволяет значительно сократить время, необходимое для проверки изделий, и одновременно повысить точность обнаружения производственного брака.

"Внедрение искусственного интеллекта на заводах – ключевое условие конкурентоспособности. Автоматизируя рутину, повышая безопасность и точность производственных процессов, Москва шаг за шагом формирует промышленность нового поколения", – заключил Собянин.

Ранее в ОЭЗ "Технополис "Москва" разработали две уникальные технологии для космической отрасли. Одной из разработок стал первый в мире мини-шаттл, который не сгорает при входе в атмосферу. Аппарат способен самостоятельно возвращать с орбиты на Землю материалы и результаты научных экспериментов.

