Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы из-за жары

Фото: пресс-служба московского метрополитена

Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы в связи с жаркой погодой, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, шахты тоннельной вентиляции работают в усиленном режиме, обеспечивая непрерывный приток свежего воздуха с улицы в пассажирские помещения и выводя отработанный воздух на поверхность.

В столичном метро действуют более 660 вентиляционных шахт, в большинстве из которых установлено по два мощных вентилятора. Благодаря этому воздух на станциях полностью обновляется не менее трех раз в час.

"Наши специалисты следят за температурой на объектах инфраструктуры, чтобы оперативно реагировать на любые изменения погоды", – передает слова Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, на станциях, где температура воздуха превышает 28 градусов, организуют раздачу воды. Объявления с рекомендациями о том, как обезопасить себя в жару, транслируются в метро в аудиоформате и на медиаэкранах. В современном подвижном составе работают мощные системы кондиционирования.

Специалисты напоминают пассажирам о необходимости внимательно относиться к своему здоровью и обращать внимание на состояние окружающих в жаркие дни. Главный врач – начальник медицинской службы Московского метрополитена Вера Жельвис отметила, что в период летнего зноя сердечно-сосудистая система испытывает повышенную нагрузку. Важно помочь организму адаптироваться при перепадах температур между жаркой улицей и прохладным помещением.

"Правильный питьевой режим, грамотно подобранная одежда и внимание к собственному самочувствию помогут сделать поездку безопасной и комфортной", – пояснила Жельвис.

Медики рекомендуют носить с собой бутылку негазированной питьевой воды и пить небольшими глотками, не дожидаясь сильной жажды. Следует избегать сладких газированных напитков и алкоголя – они усиливают обезвоживание. В жару лучше отдать предпочтение свободной одежде из натуральных дышащих тканей светлых оттенков, а на улице носить головной убор.

Не стоит долго находиться под прямыми солнечными лучами. Пожилым людям и пассажирам с хроническими заболеваниями по возможности лучше совершать поездки в более прохладные утренние или вечерние часы.

В случае ухудшения самочувствия необходимо незамедлительно обратиться к персоналу метрополитена, инспекторам Центра мобильности пассажиров либо нажать кнопку "Пассажир – машинист" в салоне. На каждой станции есть дежурные, готовые вызвать бригаду скорой помощи.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в конце следующей недели в Москву может прийти новая волна жары – 14 и 15 августа ожидается волна более высокой температуры вплоть до 30 градусов.

