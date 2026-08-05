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05 августа, 14:25

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Guardian: ступень ракеты SpaceX влетела в Луну на скорости почти 9 тысяч км/ч

Ступень ракеты SpaceX влетела в Луну на скорости почти 9 тысяч км/ч

Фото: ТАСС/Zuma

Фрагмент отработавшей ракеты Falcon-9 компании SpaceX весом 4 тонны и размером с дом врезался в поверхность Луны со скоростью 8 690 километров в час, сообщает газета Guardian.

Ступень была запущена 15 декабря 2025 года вместе с лунным модулем Blue Ghost компании Firefly Aerospace и станцией Resilience японской ispace. После вывода аппаратов на траекторию к Луне ступень из-за нехватки топлива не смогла вернуться на Землю и направилась к спутнику.

В 2026 году астрономы вычислили, что неуправляемая ступень столкнется с Луной. В NASA заявляли, что в результате образуется новый кратер шириной около 18 метров и глубиной 4 метра.

Ранее Китай успешно запустил два спутника дистанционного зондирования Земли типа Dongfang Huiyan. Запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя Jielong-3 из акватории вблизи города Хайян в провинции Шаньдун. В итоге спутники вышли на заданную орбиту.

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