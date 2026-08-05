Певец Барри Манилоу отменил концерт в США менее чем за час до начала

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Американский певец Барри Манилоу перенес концерт в Лексингтоне в штате Кентукки менее чем за час до запланированного выхода на сцену. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Шоу должно было состояться во вторник вечером, 4 августа, на площадке Rupp Arena. Объявление о переносе появилось на странице артиста в соцсети X всего за 41 минуту до начала мероприятия. В сообщении говорится, что концерт переносится "в связи с непредвиденными обстоятельствами", однако причины не уточняются.

Как отмечают журналисты, это уже не первый перенос этого выступления. Изначально концерт был запланирован на 9 марта, но его отложили из-за операции Манилоу по удалению рака легкого.

В декабре 2025 года певец сообщил об отмене январских концертов из-за обнаружения рака легких на ранней стадии. Тогда он заявил, что ему потребуется операция и месяц на реабилитацию.

Ранее американский музыкант Джон Бон Джови остановил свое выступление в Нью-Йорке из-за плохого самочувствия. Артист давал восьмой концерт из девяти запланированных в рамках тура, однако после исполнения песни Livin' On A Prayer принял решение завершить выступление. При этом он попросил зрителей сохранить билеты.