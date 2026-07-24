Джон Бон Джови прервал концерт в Нью-Йорке из-за плохого самочувствия

Фото: ТАСС/EPA/ALLISON DINNER

Американский музыкант Джон Бон Джови неожиданно остановил выступление в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Артист давал восьмой концерт из девяти запланированных в рамках тура группы Bon Jovi Forever. После исполнения песни Livin' On A Prayer певец принял решение завершить выступление.

"Извините, мне больно и я не могу показать вам класс", – сказал Бон Джови.

При этом он попросил зрителей сохранить билеты и пообещал подумать над тем, как перенести концерт.

Позже ведущий подкаста музыканта Джерри Брейден на своей странице в соцсети X сообщил, что у музыканта инфекция носовых пазух.

Ранее американский певец Лайонел Ричи отменил выступления в Колумбусе и Чикаго в связи с недомоганием. 24 июля он прервал концерт в Сент-Поле из-за головокружения. Отмененные шоу должны были пройти 26 и 27 июня.

