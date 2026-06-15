Концерт Канье Уэста в Грузии раскритиковали из-за плохого звука

Концерт американского рэпера Канье Уэста прошел в Грузии 12 июня. Мероприятие посетили и русскоязычные фанаты, однако не все остались в восторге от выступления мировой звезды. Подробности – в материале Москвы 24.

Ажиотаж на 500 миллионов

Фото: Getty Images/Anadolu

Концерт Канье Уэста состоялся на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси 12 июня и собрал порядка 70 тысяч человек. В чаше установили декорацию, ставшую уже традиционной для нынешнего тура, – полусферическую конструкцию, изображающую Землю. По данным местных СМИ, событие стало крупнейшим коммерческим музыкальным выступлением в истории Грузии.

Кроме того, это был первый концерт Канье на постсоветском пространстве, билеты были раскуплены всего за несколько часов. Чтобы избежать транспортного коллапса из-за наплыва фанатов рэпера, власти Тбилиси продлили работу метро и ряда автобусных маршрутов.

Спрос на поездки россиян в Грузию из-за концерта Уэста увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил телеграм-канал Baza. Очевидцы также сообщили журналистам, что в городе наблюдалось большое количество русскоговорящих.

При этом многие зрители остались не в восторге от шоу. По словам фанатов, их не устроило качество звука: в зоне танцпартера были слышны лишь громкие басы, при этом невозможно разобрать слов и даже понять, что за песню исполняет Канье.

"Мы просто дружно играли в "Угадай мелодию", просто одни сплошные басы – и так 2 часа. <...> Это худший концерт, на котором я была, за последние 5, а то и 10 лет", – выразила мнение одна из зрительниц в соцсетях.

Некоторые поклонники и вовсе столкнулись с обманом, так как приобрели билеты через сторонние сервисы: после списания денег электронные проходки так и не пришли на почту. В итоге зрители наблюдали шоу из зоны пропускного пункта стадиона.

Однако в Сети достаточно и положительных отзывов. Некоторым фанатам понравился сам концерт, другие остались в восторге от встречи с кумиром вне сцены: они опубликовали ролики, в которых запечатлели Канье в фойе отеля, в ресторане, а некоторым даже удалось пожать ему руку. По их словам, Уэст был в отличном расположении духа и с улыбкой приветствовал поклонников.

Всего американскому рэперу удалось заработать на концерте в Грузии около 500 миллионов рублей, сообщил телеграм-канал SHOT.

"Пришел к осознанию, что не нацист"

Фото: Getty Images/Brandon Magnus

Концерт в Грузии прошел в рамках тура Канье Уэста в поддержку релиза альбома Bully, который был выпущен в конце марта 2026-го. Первое грандиозное шоу в честь выхода пластинки состоялось в Лос-Анджелесе в начале апреля: изначально исполнитель планировал активно гастролировать, но за последние несколько месяцев Уэст столкнулся с волной отмен.

Например, певцу официально запрещен въезд в Польшу и Великобританию. Также, по данным СМИ, рэперу не дали выступить во Франции, Швейцарии, Италии и Чехии. Причиной стал ряд антисемитских высказываний: например, серия постов в социальных сетях, опубликованных в феврале 2025-го. В них Канье выразил симпатию Адольфу Гитлеру и назвал себя нацистом и расистом.

Позже скандальный музыкант все же "пришел к осознанию, что он не нацист". Однако после этого, весной 2025-го, представил трек с названием, цитирующим нацистское приветствие, а также клип на него.

В последствии рэпер активно извинялся за антисемитские высказывания. Сначала встретился с главным раввином Марокко Йешаяху Йосефом Пинто, а затем опубликовал открытое письмо в издании The Wall Street Journal. В нем он заявил, что причиной скандальных высказываний стала травма головы, которую он получил около 25 лет назад в автоаварии.

При этом ряд государств оказались не против концертов Канье. Например, он выступил в турецком Стамбуле 30 мая. Кроме того, шоу Уэста пройдет в столице Албании Тиране 11 июля: ради рэпера даже возведут временную арену на базе существующего стадиона "Эйр Албания", чтобы увеличить количество мест до 60 тысяч. Также не сообщалось об отменах летних концертов в Испании и Португалии.

