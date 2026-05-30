В Сети раскритиковали концерт Канье Уэста в Стамбуле за плохую организацию

Зрители раскритиковали концерт американского рэпера Канье Уэста, который прошел в Стамбуле 30 мая. Что именно им не понравилось – в материале Москвы 24.

Сомнительный рекорд?

Шоу скандального американского рэпера Канье Уэста прошло на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 30 мая. Концерт длился около 2 часов, и его посетили посетили 118 тысяч зрителей. Музыкант со сцены назвал это выступление самым массовым платным стадионным шоу за всю историю. Однако в Сети это заявление вызвало споры: меломаны вспомнили про концерт норвежской группы A-Ha в 1991-м, на котором собрались порядка 198 тысяч человек.

По данным СМИ, власти Стамбула ожидали, что общий вклад мероприятия в экономику города с учетом расходов туристов составит примерно 100 миллионов долларов. Многие зрители отметили в соцсетях масштаб шоу и замысловатые декорации: сцена в виде вращающейся полусферы имитировала земное полушарие. Однако нашлись и те, кто остался недоволен выступлением.

В Сети появились видео русскоязычных фанатов, которые раскритиковали организацию концерта, отметив, что на шоу царил хаос: огромные очереди, давка, билеты не соответствовали реальным местам – кто-то купил сидячие, но остался стоять. Кроме того, по ощущениям некоторых зрителей, публики было больше, чем позволяет площадка.

"Люди просто стоят на проходах, потому что они (организаторы. – Прим. ред.) продали билеты, и у них нет места, чтобы посадить людей. Кто-то купил 5 мест в ряд, и они не могут сесть, вот такой вот ад. Где сел – там и хорошо", – рассказала одна из пользовательниц в ролике, размещенном в соцсетях.

Кроме того, зрители отметили, что никого не пригласили на разогрев.

"Мы считаем, что он разленился. <...> Никого на разогреве, никакого Трэвиса Скотта, хоть бы русского рэпера какого-нибудь позвали на разогрев. Ни диджей-сета – ничего", – отметил другой зритель.

Помимо этого, СМИ отметили, что выбранная дата проведения шоу совпала с одним из двух главных исламских праздников – Курбан-байрамом. Это привело к туристическому и транспортному коллапсу в городе.

Событие также привлекло внимание российских знаменитостей: роликами с концерта поделились в том числе певица Margo, дочь Дмитрия Маликова Стефания, блогер Карина Нигай и актриса Наталья Рудова. А блогер Виктория Боня и вовсе назвала Канье "любимым артистом".

В свою очередь, звездный стилист и fashion-блогер Алеко Надирян заявил в своих соцсетях, что некоторые российские знаменитости "делают шоу в разы техничнее".





Алеко Надирян звездный стилист, fashion-блогер Безусловно, легенда, но это только статус. Идея со сферой – это вау, особенно для первых треков, но кроме нее перформанса не было. Ни динамики, ни интерактива. По звуку – ощущение, как будто в клубе просто воткнули флешку: с шипением, эхом и без всякой отдачи. Чистый прогрев. Тот же The Weeknd или Трэвис Скотт не позволяют себе так халявить.

Кроме того, Надирян отметил, что при такой конфигурации сцены зрители, которые отдали крупные суммы за первые ряды, оказались в самом невыигрышном положении.

"Из-за этой огромной конструкции Йе (другое имя рэпера. – Прим. ред.) они не видели и весь концерт смотрели на него снизу вверх", – добавил Алеко.

Волна отмен

Несмотря на ареол скандальности, Канье продолжит тур в поддержку 12-й студийной пластинки Bully, которую он презентовал в конце марта. Следующее выступление рэпера запланировано в Тбилиси 12 июня. Спрос на туры в Грузию на этом фоне вырос примерно на 70%, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на одно из турагентств.

При этом ранее рэпер столкнулся с волной отмен концертов в Европе. К примеру, Великобритания запретила музыканту въезд в страну, из-за чего был отменен фестиваль Wireless Festival 2026, который должен был состояться в парке Финсбери на севере Лондона 10–12 июля. Канье был заявлен хедлайнером всех трех дней.

Позже Уэст объявил о переносе выступления во французском Марселе, которое должно было состояться 11 июня, на неопределенный срок. Концерт в Швейцарии тоже пришлось отменить, потому что футбольный клуб "Базель" отказался предоставить домашнюю арену – стадион "Санкт-Якоб Парк" – в качестве площадки для шоу одиозного рэпера.

Кроме того, выступление в Польше 19 июня сорвалось, потому что рэперу запретили въезд в страну. Также 31 мая издание Variety сообщило, что итальянские власти отменили выступления Уэста и Трэвиса Скотта в городе Реджо-Эмилия, запланированные на июль. По словам префекта города Сальваторе Анжери, меры приняты из соображений безопасности на фоне выступлений еврейской общины города, активистов, профсоюзов и политиков против концертов Канье.

Уэст должен был стать хедлайнером фестиваля Hellwat на арене RCF в Реджо-Эмилии 18 июля. При этом организаторы мероприятия заявили, что попытаются пригласить Канье в место неподалеку, но под другой юрисдикцией.

Рэпер попал под каток отмен из-за своих скандальных высказываний. Еще в 2022-м музыкант в интервью конспирологу и телеведущему Алексу Джонсу признался в симпатии к Адольфу Гитлеру. И хотя в 2023-м он извинился, в феврале 2025-го Канье допустил ряд антисемитских реплик в своих соцсетях.

Позднее музыкант встретился с главным раввином Марокко Йешаяху Йосефом Пинто, чтобы принести извинения ему и всему еврейскому народу за свои речи. Уэст опубликовал открытое письмо в издании The Wall Street Journal в конце января 2026-го, где вновь попросил прощения. Он объяснил свои резонансные высказывания травмой головы, которую получил около 25 лет назад в автоаварии.

