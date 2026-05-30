В Сети раскритиковали концерт Канье Уэста в Стамбуле за плохую организацию

Зрители раскритиковали концерт американского рэпера Канье Уэста, который прошел в Стамбуле 30 мая. Что именно им не понравилось – в материале Москвы 24.
Сомнительный рекорд?
Шоу скандального американского рэпера Канье Уэста прошло на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 30 мая. Концерт длился около 2 часов, и его посетили посетили 118 тысяч зрителей. Музыкант со сцены назвал это выступление самым массовым платным стадионным шоу за всю историю. Однако в Сети это заявление вызвало споры: меломаны вспомнили про концерт норвежской группы A-Ha в 1991-м, на котором собрались порядка 198 тысяч человек.
По данным СМИ, власти Стамбула ожидали, что общий вклад мероприятия в экономику города с учетом расходов туристов составит примерно 100 миллионов долларов. Многие зрители отметили в соцсетях масштаб шоу и замысловатые декорации: сцена в виде вращающейся полусферы имитировала земное полушарие. Однако нашлись и те, кто остался недоволен выступлением.
В Сети появились видео русскоязычных фанатов, которые раскритиковали организацию концерта, отметив, что на шоу царил хаос: огромные очереди, давка, билеты не соответствовали реальным местам – кто-то купил сидячие, но остался стоять. Кроме того, по ощущениям некоторых зрителей, публики было больше, чем позволяет площадка.
"Люди просто стоят на проходах, потому что они (организаторы. – Прим. ред.) продали билеты, и у них нет места, чтобы посадить людей. Кто-то купил 5 мест в ряд, и они не могут сесть, вот такой вот ад. Где сел – там и хорошо", – рассказала одна из пользовательниц в ролике, размещенном в соцсетях.
Кроме того, зрители отметили, что никого не пригласили на разогрев.
"Мы считаем, что он разленился. <...> Никого на разогреве, никакого Трэвиса Скотта, хоть бы русского рэпера какого-нибудь позвали на разогрев. Ни диджей-сета – ничего", – отметил другой зритель.
Помимо этого, СМИ отметили, что выбранная дата проведения шоу совпала с одним из двух главных исламских праздников – Курбан-байрамом. Это привело к туристическому и транспортному коллапсу в городе.
Событие также привлекло внимание российских знаменитостей: роликами с концерта поделились в том числе певица Margo, дочь Дмитрия Маликова Стефания, блогер Карина Нигай и актриса Наталья Рудова. А блогер Виктория Боня и вовсе назвала Канье "любимым артистом".
В свою очередь, звездный стилист и fashion-блогер Алеко Надирян заявил в своих соцсетях, что некоторые российские знаменитости "делают шоу в разы техничнее".
Кроме того, Надирян отметил, что при такой конфигурации сцены зрители, которые отдали крупные суммы за первые ряды, оказались в самом невыигрышном положении.
"Из-за этой огромной конструкции Йе (другое имя рэпера. – Прим. ред.) они не видели и весь концерт смотрели на него снизу вверх", – добавил Алеко.
Волна отмен
Несмотря на ареол скандальности, Канье продолжит тур в поддержку 12-й студийной пластинки Bully, которую он презентовал в конце марта. Следующее выступление рэпера запланировано в Тбилиси 12 июня. Спрос на туры в Грузию на этом фоне вырос примерно на 70%, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на одно из турагентств.
При этом ранее рэпер столкнулся с волной отмен концертов в Европе. К примеру, Великобритания запретила музыканту въезд в страну, из-за чего был отменен фестиваль Wireless Festival 2026, который должен был состояться в парке Финсбери на севере Лондона 10–12 июля. Канье был заявлен хедлайнером всех трех дней.
Позже Уэст объявил о переносе выступления во французском Марселе, которое должно было состояться 11 июня, на неопределенный срок. Концерт в Швейцарии тоже пришлось отменить, потому что футбольный клуб "Базель" отказался предоставить домашнюю арену – стадион "Санкт-Якоб Парк" – в качестве площадки для шоу одиозного рэпера.
Кроме того, выступление в Польше 19 июня сорвалось, потому что рэперу запретили въезд в страну. Также 31 мая издание Variety сообщило, что итальянские власти отменили выступления Уэста и Трэвиса Скотта в городе Реджо-Эмилия, запланированные на июль. По словам префекта города Сальваторе Анжери, меры приняты из соображений безопасности на фоне выступлений еврейской общины города, активистов, профсоюзов и политиков против концертов Канье.
Уэст должен был стать хедлайнером фестиваля Hellwat на арене RCF в Реджо-Эмилии 18 июля. При этом организаторы мероприятия заявили, что попытаются пригласить Канье в место неподалеку, но под другой юрисдикцией.
Рэпер попал под каток отмен из-за своих скандальных высказываний. Еще в 2022-м музыкант в интервью конспирологу и телеведущему Алексу Джонсу признался в симпатии к Адольфу Гитлеру. И хотя в 2023-м он извинился, в феврале 2025-го Канье допустил ряд антисемитских реплик в своих соцсетях.
Позднее музыкант встретился с главным раввином Марокко Йешаяху Йосефом Пинто, чтобы принести извинения ему и всему еврейскому народу за свои речи. Уэст опубликовал открытое письмо в издании The Wall Street Journal в конце января 2026-го, где вновь попросил прощения. Он объяснил свои резонансные высказывания травмой головы, которую получил около 25 лет назад в автоаварии.