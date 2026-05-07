Продажа билетов на концерт Канье Уэста в Грузии начнется 12 мая

Американский рэпер Канье Уэст выступит в Грузии 12 июня. Продажа билетов начнется ровно за месяц до начала шоу. Что известно о грядущем концерте музыканта, расскажет Москва 24.

Четыре штуки в одни руки

Концерт американского рэпера Канье Уэста состоится в Тбилиси 12 июня. Шоу в рамках тура Ye Live Concert пройдет на стадионе "Динамо-Арена им. Бориса Пайчадзе".

На сайте организаторов указано, что билеты появятся в продаже 12 мая. Они понадобятся всем зрителям старше 6 лет, при этом в одни руки будут отдавать не более четырех штук. По данным из открытых источников, вместимость площадки составляет около 55 тысяч сидячих мест.

Предстоящее шоу станет первым концертом Канье в Грузии. Помимо этого, у Уэста также запланировано выступление в Стамбуле 30 мая и в столице Албании Тиране 11 июля.

Тур Ye Live Concert организован в поддержку 12-й студийной пластинки рэпера Bully, которую он презентовал в конце марта. В начале апреля музыкант дал первое шоу в поддержку альбома. Концерт прошел в Лос-Анджелесе на стадионе SoFi Stadium и собрал около 80 тысяч зрителей. Посетители отметили необычные декорации: сцена имитировала земное полушарие и была сделана в виде вращающейся полусферы.

Это был первый крупный сольный концерт Уэста в США за последние 5 лет. Однако не все обрадовались возвращению музыканта к концертной деятельности. Еврейские группы и лидеры общины раскритиковали проведение шоу в Лос-Анджелесе. Издание New York Post сообщило, что, по их мнению, этим концертом Канье "плюнул в лицо каждому еврею" в городе.

"Не соответствует ценностям"

При этом многие европейские поклонники Канье лишились возможности увидеть грандиозное шоу из-за волны отмен его концертов. Сначала власти Великобритании запретили рэперу въезд в страну. Из-за этого фестиваль Wireless Festival 2026, который должен был состояться в парке Финсбери на севере Лондона 10–12 июля, был отменен, потому что скандальный музыкант был заявлен хедлайнером всех 3 дней.

Затем сам рэпер перенес выступление во французском Марселе, которое было запланированного на 11 июня, на неопределенный срок. По данным СМИ, решение было принято на фоне давления французских властей.





Канье Уэст рэпер Я принял решение перенести шоу в Марселе до дальнейшего уведомления. Я понимаю: нужно время, чтобы поверить в искренность моих попыток загладить вину. Я беру на себя всю ответственность, но не хочу втягивать в это своих фанатов.

Вскоре стало известно, что выступление Канье в Швейцарии тоже не состоится: футбольный клуб "Базель" отказался предоставлять для концерта домашнюю арену – стадион "Санкт-Якоб Парк", заявив, что предстоящее шоу "не соответствует ценностям" клуба. Концерт в Польше должен был пройти 19 июня, однако Уэсту также запретили въезд в страну.

Выступления рэпера отменяют из-за его резонансных высказываний, которые тянутся еще с 2022 года: тогда он публиковал соответствующие посты в соцсетях, а также дал интервью конспирологу и телеведущему Алексу Джонсу, в котором признался в симпатии к Гитлеру. В 2023-м Уэст извинился, однако в феврале 2025-го вновь оскандалился в соцсетях с серией провокационных сообщений. В марте он также объявил о желании выпустить колье со свастикой.

В ноябре музыкант встретился с главным раввином Марокко Йешаяху Йосефом Пинто и извинился перед ним и еврейским народом за антисемитские высказывания. В конце января 2026-го рэпер также опубликовал открытое письмо в издании The Wall Street Journal, в котором снова попросил прощения.