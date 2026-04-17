Продюсер Андрей Разин опубликовал в стримингах ИИ-кавер на "Седую ночь" от своего имени

ИИ-кавер на песню "Седая ночь" группы "Ласковый май" возглавил рейтинг 200 лучших композиций планеты по версии Shazam. Однако вокруг авторства трека возник скандал: экс-продюсер коллектива Андрей Разин выложил хит от своего имени. Подробности – в материале Москвы 24.

"Супер-вау-эффект"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/augustseptemberov

В начале апреля в Сети завирусился ролик, на котором американский рэпер Канье Уэст якобы исполняет англоязычную версию трека "Седая ночь". Видео было создано с помощью нейросети и выложено пользователем под ником augustseptemberov. ИИ-кавер произвел фурор в соцсетях, вызвав восхищение многих блогеров и даже знаменитостей, в числе которых рэперы Тимати, Гуф и Джиган.

Вскоре сгенерированная версия "Седой ночи" стала штурмовать мировые чарты: трек возглавил рейтинг 200 лучших песен планеты по версии Shazam, оставив позади Тейлор Свифт, Бруно Марса и Джастина Бибера. При этом, по словам автора ИИ-кавера, он выложил трек только в своих соцсетях.

"Я не имею никакого отношения (ни копейки) к выставлению на площадки. Разин (Андрей Разин, экс-продюсер "Ласкового мая". – Прим. ред.) просто скачал и выставил", – объяснил в своих соцсетях August Septemberov.

В чарте исполнителями Silver night значатся Tender May и Bad Style, которые, по данным СМИ, являются проектами экс-продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина.

"У продюсеров этой песни была простая идея: земной шар, нет стран. Мы все на земле едины, вместе, и мы большая семья", – объяснил задумку трека Разин.

По данным СМИ, то, что песня оказалась на стриминговых площадках, может принести автору неплохие дивиденды, которые напрямую зависят от количества прослушиваний. Однако юридически права на оригинал "Седой ночи" и другие хиты группы принадлежат наследникам солиста Юрия Шатунова.

В свою очередь, юрист по интеллектуальной собственности, патентный поверенный Александр Матвеев рассказал Москве 24, что ИИ-кавер действительно может стать предметом спора.

"Здесь возникает комплекс правовой защиты первоначального автора. Это право на неприкосновенность произведения, право на переработку, которое тоже не возникает автоматически, его нужно испрашивать у автора", – отметил юрист.

Сам автор ИИ-версии "Седой ночи" признался Москве 24, что в принципе не ожидал такого отклика в соцсетях.





August Septemberov автор ИИ-кавера Silver night Мне нравится песня "Седая ночь", плюс она очень популярная среди вообще всех поколений, мне кажется, в России. Такой охват не ожидал, особенно Тимати выставил на странице, для меня это был супер-вау-эффект. Страница официальная Юрия Шатунова у меня оставила комментарий.

Кроме того, автор трека пошел дальше и опубликовал в своих соцсетях клип, созданный при помощи нейрорежиссера Николая Колягина. В ролике Канье в шапке-ушанке исполняет трек, гуляя зимой по ночной Москве: делает "снежного ангела", едет в автобусе, танцует на дискотеке с экс-супругой Ким Кардашьян.

Уголовное дело

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Экс-продюсер группы "Ласковый май" не впервые оказывается в центре скандала. В ноябре 2025-го стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Разин заключил с поэтом, автором песен и основателем группы "Ласковый май" Сергеем Кузнецовым поддельный договор и на его основании длительное время присваивал средства как правообладатель песен. Потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.

Разин был обвинен заочно и объявлен в межгосударственный розыск. По данным СМИ, сразу после возбуждения уголовного дела он покинул Россию и предположительно обосновался в США.

В декабре 2025-го экс-продюсер "Ласкового мая" был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

В январе 2026-го СМИ сообщили, что в рамках дела будет расследоваться два эпизода мошенничества. Помимо ситуации с Кузнецовым, следователи рассмотрят фальсификацию договора с солистом коллектива Юрием Шатуновым. И если предварительно сумма материального ущерба оценивалась примерно в 500 миллионов рублей, то с появлением второго эпизода она может вырасти до 1 миллиарда.

По данным СМИ, за мошенничество в особо крупном размере Разину грозит до 10 лет колонии.