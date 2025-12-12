Форма поиска по сайту

12 декабря, 10:15

Шоу-бизнес
РИА Новости: Разин покинул Россию сразу после возбуждения уголовного дела

Разин покинул Россию сразу после возбуждения уголовного дела – СМИ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин покинул Россию сразу после возбуждения против него уголовного дела. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"Он уехал сразу после возбуждения дела", – сказал собеседник агентства.

О возбуждении уголовного дела в отношении Разина стало известно 24 ноября. Адвокат семьи певца Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская заявила, что продюсер систематически присваивал деньги, предназначенные для выплаты в качестве лицензионного вознаграждения автору текстов, поэту Сергею Кузнецову.

Для реализации схемы Разин заключил с ним фиктивный договор, на основании которого в течение продолжительного периода незаконно получал гонорары как лицо, обладающее имущественными правами на музыкальные произведения.

Материальный ущерб составил порядка 500 миллионов рублей. Разину грозит лишение свободы на срок до 10 лет, обвинение предъявлено в заочном порядке. В настоящее время продюсер объявлен в межгосударственный розыск.

Позже появилась информация, что Разин скрылся в США от российского следствия. По предварительным данным, он не планирует возвращаться в Россию.

Продюсер "Ласкового мая" Разин объявлен в розыск по делу о мошенничестве

