01 декабря, 08:54

Шоу-бизнес

Водитель продюсера "Ласкового мая" Разина дал на него показания по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Бывший водитель продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина дал на него показания по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Мужчина, который был допрошен в качестве свидетеля, заявил, что последний раз Разин звонил ему в состоянии алкогольного опьянения в 2023 году. При этом видел продюсера он последний раз в Сочи в 2021 году. Он также поделился, что в качестве водителя получал от Разина зарплату в размере 50 тысяч рублей.

По словам мужчины, когда он уволился, то начал работать на аналогичной должности в Следственном комитете РФ по Хостинскому району Сочи, однако покинул должность спустя 3 месяца.

О возбуждении дела в отношении Разина стало известно 24 ноября. По словам адвоката семьи певца Юрия Шатунова Асель Мухтаровой-Казарновской, продюсер присваивал себе деньги, которые должны были направляться в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение песен.

Как выяснило следствие, для этого Разин заключил с ним поддельный договор, в рамках которого на протяжении долгого времени получал деньги как правообладатель песен. Вдова поэта признана потерпевшей по данному делу.

Ущерб оценивается в 500 миллионов рублей. Однако сумма пока не окончательная и может измениться к концу следствия.

Разину грозит до 10 лет колонии. Ему уже было заочно предъявлено обвинение. Продюсер в настоящее время объявлен в межгосударственный розыск.

Также появилась информация, что Разин мог сбежать от следствия в США и не планирует возвращаться в Россию. Позже стало известно, что он приобрел двухэтажный таунхаус в престижном районе Нейплса, города на побережье Мексиканского залива. Рыночная стоимость подобного объекта оценивается в 360 тысяч долларов, а месячная аренда составляет 2,7 тысячи долларов.

