Против продюсера "Ласкового мая" Разина возбуждено уголовное дело

Фото: РИА Новости/Антон Круглов

Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении продюсера советской и российской поп-группы "Ласковый май" Андрея Разина. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

В материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, указано, что следователи ГУ МВД России по Москве заочно предъявили продюсеру обвинение. Согласно картотеке сайта МВД РФ, он объявлен в розыск.

Следователи выяснили, что Разин на протяжении долгого времени использовал поддельный договор, который он заключил с поэтом Сергеем Кузнецовым, для присвоения средств на правах правообладателя песен.

Потерпевшей по делу проходит вдова Кузнецова. За мошенничество в особо крупном размере Разину грозит до 10 лет колонии.

В 2022 году Разин объявил, что российский музыкальный коллектив "Ласковый май" будет создан заново с участием молодых людей. Он уточнил, что для новой группы будет сделана персональная страница в соцсетях.

Продюсер подчеркивал, что все материалы о "Ласковом мае", где фигурировал умерший лидер группы Юрий Шатунов, будут удалены. Посмотреть их можно будет лишь на двух каналах видеохостинга YouTube.