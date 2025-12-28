Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 11:20

Общество

В Москве в ночь на 1 января ожидаются морозы до минус 15 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столбик термометра опустится до минус 15 градусов в ночь на 1 января в Москве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Достойный зимний финал уходящего года, и лучшая в мире русская зима в грядущем холодном и снежном январе", – заявил синоптик.

По словам метеоролога, в последние дни декабря температура воздуха в столице составит минус 5–10 градусов. Он также уточнил, что снег продолжит фиксироваться в городе. В результате высота сугробов вырастет до 16–18 сантиметров.

В настоящее время высота сугробов в столичном регионе составляет от 8 до 20 сантиметров. В частности, на базовой метеостанции ВДНХ снежный покров за сутки увеличился на 1 сантиметр и достиг 13 сантиметров, а в Тушино – 14 сантиметров.

В Подмосковье высота сугробов достигает от 10 сантиметров в Коломне, Серпухове, Павловском Посаде, до 16 сантиметров – в Наро-Фоминске, а 17 сантиметров – в Можайске. Кроме того, 18 сантиметров снега зафиксировано в Волоколамске, Клину и Дмитрове, а больше всего – в Черустях. Там высота покрова составила 19 сантиметров.

"Снег будет идти ежедневно и к Новому году сугробы подрастут еще на шесть-семь сантиметров", – заключил Тишковец.

При этом, по прогнозам синоптиков, морозы не отступят в Москве после Нового года. Ночные температуры могут опуститься до минус 17–23 градусов к Рождеству, 7 января. Днем ожидается минус 10–17 градусов.

К вечеру 28 декабря в столице может похолодать до минус 4 градусов

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика