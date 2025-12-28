В Москве в ночь на 1 января ожидаются морозы до минус 15 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столбик термометра опустится до минус 15 градусов в ночь на 1 января в Москве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Достойный зимний финал уходящего года, и лучшая в мире русская зима в грядущем холодном и снежном январе", – заявил синоптик.

По словам метеоролога, в последние дни декабря температура воздуха в столице составит минус 5–10 градусов. Он также уточнил, что снег продолжит фиксироваться в городе. В результате высота сугробов вырастет до 16–18 сантиметров.

В настоящее время высота сугробов в столичном регионе составляет от 8 до 20 сантиметров. В частности, на базовой метеостанции ВДНХ снежный покров за сутки увеличился на 1 сантиметр и достиг 13 сантиметров, а в Тушино – 14 сантиметров.

В Подмосковье высота сугробов достигает от 10 сантиметров в Коломне, Серпухове, Павловском Посаде, до 16 сантиметров – в Наро-Фоминске, а 17 сантиметров – в Можайске. Кроме того, 18 сантиметров снега зафиксировано в Волоколамске, Клину и Дмитрове, а больше всего – в Черустях. Там высота покрова составила 19 сантиметров.

"Снег будет идти ежедневно и к Новому году сугробы подрастут еще на шесть-семь сантиметров", – заключил Тишковец.

При этом, по прогнозам синоптиков, морозы не отступят в Москве после Нового года. Ночные температуры могут опуститься до минус 17–23 градусов к Рождеству, 7 января. Днем ожидается минус 10–17 градусов.

