26 декабря, 09:26

Общество

Сугробы в Москве вырастут до 24 см за январские праздники

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сугробы в Москве могут вырасти до 24 сантиметров за январские праздники. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За январские каникулы сугробы в Москве вырастут до 19–24 сантиметров", – приводит слова синоптика РИА Новости.

При этом в ночь на пятницу, 26 декабря, в столице уже выпало 18% месячной нормы осадков. На метеостанциях ВДНХ, Балчуга, Тушина и МГУ было зафиксировано 9 миллиметров снега, а во всем столичном регионе выпало около 30% от месячной нормы осадков.

В связи с непогодой москвичам рекомендовали использовать для поездок городской транспорт. За ситуацией на дорогах следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Столичные службы также проводят необходимые работы в связи со снегом. Горожан призвали быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

Мощный снегопад прошел в Москве в ночь на 26 декабря

