13 февраля, 16:12

Общество

Житель Москвы забронировал столик на 14 февраля еще в прошлом году

Фото: 123RF.com/themess

Житель столицы забронировал столик в ресторане к 14 февраля на две персоны в декабре 2025 года. Об этом рассказали Москве 24 в пресс-службе "Яндекс Карты".

Мужчина, согласно данным, предусмотрительно сделал бронирование в заведении к празднику более чем за два месяца.

Как отметили в пресс-службе сервиса, обычно пик бронирований приходится на 12–13 февраля. Именно в эти дни рестораны получают наибольшее количество запросов.

В преддверии Дня святого Валентина Москва активно готовится к празднованию. Ежегодная выставка "Репетиция весны" откроет свои двери для жителей и гостей столицы в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

Согласно информации, предоставленной пресс-службой сада, к романтическому событию ожидается цветение тюльпанов, нарциссов, крокусов, грушевых деревьев и других весенних растений.

Кроме того, в "Москвариуме" ко Дню святого Валентина пройдет фотовыставка "Океан любви". Экспозиция составлена из уникальных кадров жизни обитателей аквариума. В этот день также пройдут открытые тренировки капибар и нерп, кормления скатов-хвостоколов, арапайм и пираний.

