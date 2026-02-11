Фотовыставка "Океан любви" откроется в "Москвариуме" ко Дню святого Валентина

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" откроет фотовыставку "Океан любви" ко Дню святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Экспозиция составлена из уникальных кадров жизни обитателей "Москвариума". Она призвана показать, как бережное и ответственное отношение помогает выстроить доверительные отношения между человеком и животным. На снимках запечатлены капибары, нерпы, скаты и выдры, а также их тренеры.

Выставка расположится на втором этаже "Москвариума" и будет открыта для свободного посещения до конца месяца. Помимо нее, 14 и 15 февраля специалисты центра проведут бесплатные экскурсии "На волнах любви".

В День всех влюбленных в экспозиции аквариума также пройдут открытые тренировки капибар и нерп, кормления скатов-хвостоколов, арапайм и пираний. Вечером того же дня в пространстве "Море музыки" состоится творческий вечер поэтессы Ах Астаховой.

Для москвичей и туристов в День святого Валентина также стартует ежегодная выставка "Репетиция весны". Она будет представлена в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Посетители увидят тысячи тюльпанов, крокусы, нарциссы, миндаль, сирень и другие растения, который расцветут на два месяца раньше природного срока.