НАТО заявила о намерении финансировать наращивание численности ВСУ и после конфликта

Фото: ТАСС/AP/Geert Vanden Wijngaert

НАТО не планирует прекращать финансирование численности ВСУ после завершения украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

По его словам, на заседании контактной группы по поставкам оружия Киеву, эта задача будет иметь долгосрочный приоритет над восстановлением Украины.

Рютте подчеркнул, что обеспечение обороноспособности Украины является первостепенным, даже во время переговоров. Он добавил, что Украине потребуется помощь НАТО в создании мощной, современной и оснащенной армии, даже если конфликт завершится в ближайшее время.

Ранее Рютте заявил, что страны Евросоюза готовы направить свои войска на территорию Украины, если Россия нарушит мирный договор. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров расценил эти заявления как возможную подготовку иностранной интервенции на украинскую территорию.