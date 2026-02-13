Форма поиска по сайту

13 февраля, 14:43

Общество
Диетолог Мухина: отказ от супов может привести к нарушениям пищеварения

Диетолог рассказала, почему нельзя полностью отказываться от супов

Фото: depositphotos/NewAfrica

Ежедневное употребление первых блюд не является обязательным для поддержания здоровья, однако полностью отказываться от них не стоит, поскольку это может вызвать проблемы с пищеварением, рассказала в беседе с RT врач-диетолог Марият Мухина.

Эксперт отметила, что главное в питании – это его сбалансированность, а не наличие в меню первого блюда. Разнообразный рацион, богатый макро- и микроэлементами, достаточным количеством жидкости и пищевых волокон – это то, что действительно важно для здоровья.

Специалист обратила внимание на то, что разные супы обладают своими полезными свойствами: мясные и рыбные бульоны содержат пептиды и аминокислоты, которые способствуют выработке ферментов, в то время как овощные супы обогащают организм витаминами, минералами и антиоксидантами.

При отказе от жидкой пищи могут возникнуть серьезные последствия: уплотняются каловые массы и появляются запоры.

"Основные риски – риск дефицитов макро- и микронутриентов, а также раздражение слизистой: гастриты, дуодениты. Снижение потребления жидкости в кишечнике может привести к накоплению токсинов и усилению нагрузки на почки", – рассказала Мухина.

Ранее стало известно, что резкий отказ от сладостей и фастфуда может сопровождаться "синдромом отмены". Врач-диетолог Дарья Русакова пояснила, что сахаросодержащие продукты стимулируют выброс дофамина, из-за чего формируется привычка.

Врачи назвали супы, которые тяжелее всего переносятся ЖКТ

