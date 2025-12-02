Форма поиска по сайту

02 декабря, 12:55

Общество
Главная / Новости /

Врач Мухина: в микроволновке меняется молекулярная структура продуктов

Диетолог рассказала о вреде повторного разогрева пищи в микроволновке

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Диетолог и гастроэнтеролог Марият Мухина предупредила о вреде повторного разогрева еды в микроволновой печи. Под воздействием микроволн меняется молекулярная структура продуктов, рассказала она в беседе с RT.

По словам врача, клетки еды становятся "мутагенными" и могут провоцировать неконтролируемый рост тканей. Особенно это касается мяса, круп, макарон и выпечки.

"Микроволновка может вызывать у детей воздействие на иммунные составляющие слизистой... Таким образом, мы понимаем, что это небезопасно также для разогрева детского питания", – считает Мухина.

Также эксперт утверждает, что витамины в пище из-за разогрева значительно разрушаются, а аминокислоты в белковых продуктах могут стать нейротоксичными. Она уточнила, что дело не в температуре, а в самом принципе микроволнового воздействия – "молекулярном трении".

Подобные процессы разогрева еды, по мнению врача, могут быть связаны с ростом числа заболеваний желудка и кишечника у молодежи.

Ранее в Сети стали популярны ролики, где россияне едят финики с маслом, солью или сыром. Некоторые признались, что не могут остановиться и постоянно возвращаются к этому сочетанию. Диетолог Мухина объяснила, что такие эксперименты с несочетаемыми вкусами могут вызывать пищевую зависимость.

По ее словам, притупление вкусовых рецепторов заставляет людей искать удовольствие в необычных сочетаниях. Врач отмечает, что увлекаться финиками с маслом не стоит.

