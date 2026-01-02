Число погибших после атаки ВСУ на Хорлы выросло до 27

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Число погибших после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области выросло до 27. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

"В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних", – сказала она.

По словам Петренко, в момент атаки в кафе и гостинице в Хорлах находились не менее 100 человек – посетители и персонал учреждения. В больницы с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, включая 5 детей.

Во время первоначально проведенного осмотра места происшествия найдены и изъяты фрагменты нескольких БПЛА. Следствие назначило более 26 судебных экспертиз, среди них – медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические.

Для оказания помощи в расследовании по поручению главы СК Александра Бастрыкина на место ЧП отправлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все причастные к преступлению, добавила представитель СК.

ВСУ нанесли удар дронами по Хорлам в ночь на 1 января. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

По данным Минздрава РФ, 14 пострадавших находятся в больницах Херсонской области и Крыма. Состояние одного ребенка крайне тяжелое, еще четверых пострадавших – тяжелое. Состояние остальных раненых оценивается как средней степени тяжести.

Владимир Путин обсудил по телефону с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе. Пятница и суббота, 2 и 3 января, объявлены в области днями траура.