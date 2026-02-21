График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

21 февраля, 13:33

Происшествия

Водолазы достали тела восьми человек, утонувших в автомобиле на Байкале

Фото: MAX/"Слекдком"

Тела восьми человек, которые погибли после того, как автомобиль провалился под лед на Байкале, извлекли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка СК РФ.

Согласно информации Агентства по туризму Иркутской области, перевозчик не был легально зарегистрирован.

"И это, к сожалению, не первый случай в этом году", – отмечается в сообщении.

О трагедии стало известно 20 февраля. УАЗ с китайскими туристами провалился под лед вблизи мыса Саган-Хушун в Иркутской области. По словам очевидцев, машина двигалась по льду, когда водитель заметил трещину и решил перепрыгнуть разлом.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристы договорились о поездке с местным жителем и не оформляли экскурсию через туроператоров.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

происшествиярегионы

