Площадь пожара в здании на северо-востоке Москвы составила 600 "квадратов"

Фото: Москва 24

Площадь пожара в административном здании на улице Образцова в Москве составила 600 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Пожар произошел на втором этаже и распространился на чердачное помещение реконструируемого административного здания", – говорится в сообщении.

Отмечается, что силы пожарно-спасательных подразделений направлены на ликвидацию пожара, а также защиту соседнего пятиэтажного здания.

О пожаре на северо-востоке Москвы стало известно вечером 22 февраля. Из-за возгорания движение по улице Образцова от дома 23 до дома 21 было перекрыто в обоих направлениях.

Ранее пожар также произошел в жилом доме на Донской улице в центре столицы – в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Всего огонь охватил три квартиры и деревянные перекрытия дома. Из здания эвакуировали 25 человек.