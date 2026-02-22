Собянин рассказал о реставрации главного дома усадьбы Карабановых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный дом усадьбы Карабанова на Бауманской улице в Басманном районе Москвы отреставрируют. Об этом рассказал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства столицы.

Историческое здание входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Дом с двумя флигелями и воротами".

"Есть предположение, что автором проекта был выдающийся русский архитектор Матвей Казаков. Главный дом был построен в конце XVIII века. Декор фасада восстановлен после пожара 1812 года", – отметил мэр столицы.

Предполагается, что закладка главного дома усадьбы на территории бывшей Немецкой слободы состоялась в начале 1770-х годов. Ансамбль усадьбы состоял из главного дома и двух симметрично расположенных флигелей. Левый флигель был утрачен в 1960-е годы.

Декоративное оформление фасада главного дома относится к послепожарному периоду, так как дом горел в 1812-м и был восстановлен к 1815 году. Полукруглый центральный ризалит здания украшен сдвоенными коринфскими пилястрами и лепными барельефами. Фасад также оформлен барельефами и растительным фризом.

Последним перед революцией 1917 года собственником усадьбы стал предприниматель Николай Занковский. При нем усадьба превратилась в доходное владение. С 1904 по 1912 год часть помещений арендовала библиотека имени А. С. Пушкина. После 1960 года на цокольном этаже разместили столовую.

"После проведения реставрационных работ в историческом здании на Бауманской улице продолжит работать благотворительный фонд общественной организации "Российское кардиологическое общество", – подчеркнул Собянин.

Ранее в Москве была завершена реставрация панно с портретом Германа Гессе на Саввинской набережной. Панно в 2008 году создал португальский художник Алешандре Фарту, который работает под псевдонимом Vhils. Изображение вырезано прямо в слоях штукатурки.

Данное панно считается важной частью культурного ландшафта столицы.