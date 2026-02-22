График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля, 20:37

Мэр Москвы

Собянин рассказал о реставрации главного дома усадьбы Карабановых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный дом усадьбы Карабанова на Бауманской улице в Басманном районе Москвы отреставрируют. Об этом рассказал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства столицы.

Историческое здание входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Дом с двумя флигелями и воротами".

"Есть предположение, что автором проекта был выдающийся русский архитектор Матвей Казаков. Главный дом был построен в конце XVIII века. Декор фасада восстановлен после пожара 1812 года", – отметил мэр столицы.

Предполагается, что закладка главного дома усадьбы на территории бывшей Немецкой слободы состоялась в начале 1770-х годов. Ансамбль усадьбы состоял из главного дома и двух симметрично расположенных флигелей. Левый флигель был утрачен в 1960-е годы.

Декоративное оформление фасада главного дома относится к послепожарному периоду, так как дом горел в 1812-м и был восстановлен к 1815 году. Полукруглый центральный ризалит здания украшен сдвоенными коринфскими пилястрами и лепными барельефами. Фасад также оформлен барельефами и растительным фризом.

Последним перед революцией 1917 года собственником усадьбы стал предприниматель Николай Занковский. При нем усадьба превратилась в доходное владение. С 1904 по 1912 год часть помещений арендовала библиотека имени А. С. Пушкина. После 1960 года на цокольном этаже разместили столовую.

"После проведения реставрационных работ в историческом здании на Бауманской улице продолжит работать благотворительный фонд общественной организации "Российское кардиологическое общество", – подчеркнул Собянин.

Ранее в Москве была завершена реставрация панно с портретом Германа Гессе на Саввинской набережной. Панно в 2008 году создал португальский художник Алешандре Фарту, который работает под псевдонимом Vhils. Изображение вырезано прямо в слоях штукатурки.

Данное панно считается важной частью культурного ландшафта столицы.

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика