Отреставрирована коллекция артефактов XV–XX веков из Симонова монастыря

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве подходят к концу работы по реставрации артефактов, найденных на территории Симонова монастыря, передал портал мэра и правительства столицы.

В коллекции около 200 фрагментов керамики, включая кухонную посуду. Например, осколки кувшинов конца XV–XVI века и красноглиняного гладкого сосуда конца XV столетия. Также найдена часть конусообразной крышки от белоглиняного кувшина. Такие изделия появились в XVI–XVII веках.

Эти предметы говорят о высоком уровне гончарного мастерства в средневековой Москве. Тогда изделия из глины были очень популярны. Специалисты восстанавливали каждый осколок отдельно. Их очищали и склеивали. Каждый фрагмент отрисован.

Также найдены значки из латуни с эмалью времен СССР. Среди них есть пятиконечный с надписью "Чемпион ДСК "Авангард", два треугольных с надписью "Москва", а также круглые с надписями "Спартакиада-1962. Победитель", "Всесоюзная коллегия судей по спорту". Обнаруженную коллекцию отдадут в Музейный фонд Российской Федерации.

Археологические исследования проводили в 2023–2024 годах на территории площадью около 42 квадратных метров. Она находится прямо перед входом в самую высокую постройку монастыря под названием "дворец". Она появилась в XVII веке, вероятно, по проекту Парфена Петрова.

По одной версии, здание было царским дворцом, а по другой – местом хранения продуктов. Еще одно название постройки – "сушило". Оно указывает на то, что там могли сушить зерно.

"Симонов монастырь – уникальный памятник архитектуры, основанный в XIV веке. На его территории до наших дней сохранилось несколько строений, датируемых XVI–XVII веками", – рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, во время проводимых работ на его территории также найдена каменная кладка XVII века. Это может быть часть лестницы, по которой можно было подняться в галерею-гульбище у фасада дворца.

Раскоп каменной кладки законсервировали для следующих исследований. Для этого использовали песок и геотекстиль. Специалисты рекультивировали ее часть и положили на место бетонные блоки, по которым можно пройти к новой лестнице из этого же материала.

В 1812 году дворец был задет пожаром. В 1830–1840-х годах на первом этаже сделали конюшню, а остальные этажи не использовались. Ремонт и консервация проводились в 1924-м. За их ходом наблюдали специалисты Центральных государственных реставрационных мастерских.

В 1930–1940-е годы в этом месте сделали общежитие. Там сделали перекрытия, перегородки и деревянные лестницы. Во времена СССР постройку несколько раз пытались отреставрировать, но никогда не доводили работу до конца. В 1990-м здание получила Русская православная церковь.

Считается, что Симонов монастырь основан в 1370 году. Во второй половине XV века он был в системе сторожевых монастырей, которые защищали город от кочевников. В 1620–1640-х там появились кирпичные стены с четырьмя воротами и пятью боевыми башнями: Тайницкой, Кузнечной, Сторожевой, Дулом и Солевой.

C 1677 по 1680-е годы там проводили большие работы. Построено новое здание с трапезной и церковью во имя преподобного Сергия Радонежского. Также был перестроен Успенский собор, остальные церкви и корпуса.

В 1788 году Симонов монастырь упразднили. Но через 7 лет его статус и имущество вернули по указу императрицы Екатерины II. Во время Отечественной войны 1812 его разорили французы, однако потом обитель была восстановлена. Внешний вид территории сильно изменился в 1830–1850-х.

Монастырь еще раз упразднили в 1920 году. Через 10 лет его основную часть взорвали. Полностью уничтожили и некрополь. Только несколько могил переместили на Новодевичье кладбище. Позже там возвели Дворец культуры ЗИЛа.

Из 6 храмов остался только 1 – церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери, где в наше время проводятся богослужения. Также из 5 башен сейчас можно увидеть только 3. На территории монастыря есть община глухих и слабослышащих.

Ранее в ходе реставрационных работ в старинной усадьбе палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной в Москве археологи нашли расколотый чернолощеный кувшин и свыше 20 тысяч монет из белого металла XVI–XVII веков. Находка была обнаружена при вскрытии полов второго этажа. Монеты прекрасно сохранились, на них отчетливо видны штампы.

