Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил про мозг президента Финляндии Александра Стубба.

Финский лидер написал на своей странице в Х о сделке России и США, где Москва якобы предложила Вашингтону проекты на 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций. При этом Стубб заявил, что российский ВВП составляет 2,5 триллиона долларов.

"Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр", – прокомментировал данный пост Дмитриев в X.

Ранее он указывал на то, что информация об этой сделке является фейком. По словам Дмитриева, снятие санкций с России – в интересах самих США, так как после ухода с российского рынка потери американских компаний составили более 300 миллиардов долларов.

Тем не менее потенциальный портфель совместных проектов России и США может составить 14 триллионов долларов.

