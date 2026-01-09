Трамп поддержал законопроект о санкциях против России

Фото: whitehouse.gov

Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что поддержал законопроект о новых санкциях против России.

Несмотря на это, президент США выразил надежду, что использовать закон о новых санкциях против РФ ему не придется. Кроме того, он обратил внимание, что российская экономика находится в плохом состоянии.

"Экономика России очень плоха, но они намного крупнее Украины. Вы знаете, они намного крупнее и могущественнее", – заключил Трамп.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что голосование по законопроекту о новых санкциях в отношении России может состояться уже на следующей неделе. Он выразил уверенность в том, что документ получит значительную двухпартийную поддержку.

