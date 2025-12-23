Захарова допустила введение Западом санкций против российских волков

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Запад может ввести санкции против российских волков после информации от CNN и финских экспертов о нападении животных на оленей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Логика понятная: тот, кому Санта не принесет подарок, должен четко усвоить – виноваты русские, пусть даже волки", – отметила дипломат.

Также она связала обвинения в отношении хищников с "западной местью за подсвинков".

Ранее CNN указал, что жители Финляндии обвиняют российских волков в массовой гибели северных оленей. Ассоциация оленеводов страны подчеркнула, что только за 2025 год хищниками было убито около 1 950 северных оленей. Это почти на 70% больше, чем в 2024 году.

Кроме того, журналисты утверждали, что хищники из России якобы пересекают границу между странами и нападают на животных. Как считают финские эксперты, причиной стал уход российских охотников на СВО.

