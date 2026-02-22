Володин запустил опрос о лимите банковских карт на одного человека

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX запустил опрос среди подписчиков об уменьшении общего лимита банковских карт на человека в одном банке и увеличении числа карт в одной кредитной организации.

"Хочется узнать ваше мнение по данному вопросу. Жду ваших реакций в MAX", – написал Володин.

Он отметил, что многие граждане выступают за уменьшение общего лимита, так как такое количество банковских карт мало кому нужно. При этом увеличение числа карт, которые можно оформить в одном банке, было бы полезно, чтобы россиянам не пришлось пользоваться услугами разных кредитных организаций из-за введения ограничений.

Недавно депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ограничении количества банковских карт, доступных для оформления на одного человека. Инициатива вошла во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Всего будет установлено два лимита: не более 20 банковских карт на человека в целом и не более 5 карт в одном банке.

При этом глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предложила увеличить лимит числа карт на одного человека до 10 в одном банке. Ее инициативу поддержал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

