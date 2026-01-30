Форма поиска по сайту

30 января, 04:15

Безопасность
Финансист Валишвили: карты Visa и Mastercard необходимо поменять из-за мошенников

Финансист призвала россиян поменять банковские карты Visa и Mastercard

Фото: depositphotos/jamdesign

Россиянам следует заменить банковские карты платежных систем Visa и Mastercard, поскольку они хуже защищены от мошенников. Об этом сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Эксперт отметила, что главной проблемой указанных карт стало истечение срока действия сертификатов безопасности с 1 января 2025 года. Эти сертификаты отвечают за шифрование данных при транзакции. Во время оплаты шифрование формирует уникальный код, который создает чип карты, после чего терминал проверяет его по сертификатам. Теперь из-за истечения срока действия сертификатов проверить код не представляется возможным.

При этом банковская карта по-прежнему частично сохраняет свой функционал, хотя некоторые POS-терминалы могут отклонить операцию.

"Но главным образом встает вопрос безопасности. Именно поэтому банки рекомендуют заменить карты. Длительное их использование увеличивает риск кражи данных", – предупредила Валишвили.

Помимо этого, чем дольше человек пользуется картой, тем выше риск попадания ее данных к мошенникам. При этом эффективных способов защиты таких старых карт остается все меньше, отметила финансист.

Ранее МВД России выявило случаи мошенничества, связанные с блокировкой банковских карт. Выяснилось, что аферисты, получив конфиденциальные данные человека, имитируют звонок или обращение в банк от имени жертвы и сообщают об утере карты или незаконных операциях.

В результате карта временно блокируется, после чего злоумышленники связываются с ее владельцем и вымогают деньги за "разблокировку" или "защиту" средств.

В России предложили установить лимит до 10 банковских карт на 1 человека

