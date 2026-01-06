В МВД рассказали о новой схеме мошенников с блокировкой карт

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Министерство внутренних дел (МВД) России выявило случаи мошенничества, связанные с блокировкой банковских карт. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре ведомства.

Выяснилось, что аферисты, получив конфиденциальные данные человека, имитируют звонок или обращение в банк от имени жертвы и сообщают об утере карты или незаконных операциях. В результате карта временно блокируется, после чего злоумышленники связываются с ее владельцем и вымогают деньги за "разблокировку" или "защиту" средств.

В МВД России указали, что особенностью данной схемы является формирование у жертвы ложного ощущения. В частности, злоумышленники обращают внимание на то, что инициатором блокировки был якобы банк. Однако на деле обращения формируют мошенники, действуя от имени потерпевшего.

Ранее в министерстве предупреждали, что мошенники от лица операторов сотовой связи стали рассылать россиянам вредоносное программное обеспечение. Предварительно, злоумышленники предлагают якобы продлить срок действия договора на оказание услуг связи.

Присылая жертве вредоносные файлы, мошенники заявляют о необходимости внести изменения в приложении банка из-за смены номера телефона. В результате аферисты получают возможность собирать сведения о смартфоне потерпевшего, а также удаленно управлять устройством.

