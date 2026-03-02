Сергей Собянин подвел итоги проекта "Зима в Москве"

Фото: Мосфото

В столице 28 февраля завершился очередной сезон проекта "Зима в Москве". Об его итогах Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

По словам мэра, за три зимних месяца в городе провели свыше 57 тысяч благотворительных акций, спортивных мероприятий, семейных и детских программ. Всего проект объединил 32 миллиона жителей столицы и туристов, что на 7% больше, чем годом ранее. По всей Москве работали свыше 400 площадок, а количество гостей окружных мероприятий выросло более чем на 50% по сравнению с 2025 годом.

Согласно предварительным подсчетам, за декабрь и январь выручка организаций сферы общепита, культуры и досуга увеличилась на 10,5% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом год назад и составила 235,3 миллиарда рублей.

Обороты кафе и ресторанов выросли на 8,4%, индустрия спорта прибавила 18,4%, кино – 39,3%, театры и искусство – 8,4%. Кроме того, продажи сувениров увеличились на 18,2%.

Как отметил градоначальник, многие пространства стали настоящими центрами поддержки и добрых дел. В частности, в павильонах "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает" все желающие могли поддержать участников СВО, детей из новых российских регионов либо сделать вклад в другое доброе дело.

Пункты приема подарков были организованы также в штабах по сбору гуманитарной помощи, волонтерских центрах "Доброе место" и в магазинах проекта "Сделано в Москве". Всего собрано свыше 50 тысяч подарков.

Кроме того, множество мероприятий были специально ориентированы на поддержку семей бойцов спецоперации. Например, часть денег от продажи товаров столичных френдов на "Фабрике подарков" направили в фонд помощи военнослужащим и пострадавшим мирным жителям.

Различные мероприятия для семей участников СВО прошли во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Более того, там открылся первый в городе ресторан столичных колледжей "Встреча друзей".

Студенты выступают в роли бариста, официантов, поваров и других специалистов. Меню разработали сами ребята – есть как авторские блюда, так и классические. Таким образом они получают реальный опыт работы, подчеркнул Собянин.

Серию добрых акций провели и волонтеры. Среди них – "Письма добра" по отправке новогодних открыток с теплыми пожеланиями в любой уголок страны и фронтовикам. На портале mos.ru проходила акция "С наступающим наступающих!" – каждый мог поздравить военных с праздниками.

Помимо этого, на фестивальной площадке "Московских сезонов" на Сухонской улице состоялись благотворительные хоккейные матчи, которые помогли собрать подарки для бойцов СВО, проходящих реабилитацию в столичным госпитале.

Благодаря акции "Добрая елка" жители Москвы помогли исполнить детские мечты. Подарки получили подопечные столичных некоммерческих организаций. Особое внимание уделялось детям участников спецоперации.

Самыми популярными желаниями были игрушки, музыкальные инструменты, товары для творчества и спорта, билеты на экскурсии и культурные мероприятия. Всего в Москве было установлено более 100 "добрых елок".

Местом для проведения крупных благотворительных акций стали также столичные парки. В частности, в парке "Ходынское поле" прошел "Зимний праздник жизни". Он помог собрать средства на высокотехнологичное оборудование для тяжелобольных детей.

В парке "Фили" фонд "Вера" провел новогоднюю сказку для подопечных детского хосписа с музыкой и мастер-классами, а в Парке Горького фонд "Старость в радость" организовал акцию в День книгодарения. Участники обменивали книги на бесплатный вход на каток, вся собранная литература затем была передана в московские дома престарелых.

В ходе благотворительного фестиваля "Город неравнодушных" состоялась ярмарка, в которой поучаствовали свыше 20 НКО. Собранные от продаж деньги пошли на помощь нуждающимся гражданам и животным из приютов. Всего мероприятие объединило более 30 тысяч посетителей.

Кроме того, в декабре 2025 года на ВДНХ работал благотворительный проект "Включайся. Несекретная служба Деда Мороза", который помог собрать средства на покупку спортивного инвентаря и средства для подопечных детских домов, реабилитационного центра "Преодоление" и фонда "Линия жизни".

На катке ВДНХ в 12-й раз прошел традиционный благотворительный день. Для гостей состоялись заезды в карнавальных масках, разминка на льду и театральные мастер-классы.

Деньги, полученные от продажи билетов на каток и проката коньков, направят в благотворительный фонд Константина Хабенского, а также фонды "Вера", "Линия жизни" и "Я есть!"

Новый сезон проекта "Зима в Москве" показал, как эффективно работают совместные усилия города и бизнеса. Участие в мероприятиях приняли более 8,9 тысячи компаний. Партнеры вложили в проект 1,5 миллиарда рублей и реализовали свыше 670 совместных проектов – вдвое больше, чем летом 2025 года.

Например, "Яндекс Пэй" оборудовал "Станции тепла" и угощал москвичей горячим чаем, "ВкусВилл" организовал пикниковые станции и мероприятия с призами, Тимати&Majestic создал зимнее пространство с катком и диджей-сетами в парке "Красная Пресня".

Активное участие в проекте принимал и малый бизнес Москвы. Свыше 1,8 тысячи предпринимателей провели на своих площадках мероприятия и акции. Для более простого присоединения к проекту осенью прошлого года на портале mos.ru заработал раздел "Время возможностей для бизнеса". С его помощью можно получить доступ к сезонным и тематическим инициативам столицы.

"Еще один результат активного сотрудничества с бизнесом – в два раза в сравнении с прошлым годом увеличилось число посетителей арт‑павильонов "Сделано в Москве" – свыше миллиона человек. И вдвое же выросли продажи товаров, среди лидеров роста детские товары (30%), товары для дома (25%), продукты питания (20%)", – отметил Собянин.

Он указал, что совокупная выручка бизнесменов, которые бесплатно получили места для торговли на площадках "Московских сезонов", составила 350 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что работа 25 столичных катков продлена до 8 марта. Самые крупные ледовые площадки расположены в районах Марьино, Коптево, Вешняки, Щукино и Теплый Стан. Современные холодильные установки позволяют поддерживать качество льда даже при плюсовой температуре.