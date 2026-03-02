02 марта, 15:14Политика
МИД заявил об отсутствии пострадавших среди сотрудников посольства РФ в Тегеране
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Пострадавших среди сотрудников посольства России в Тегеране после удара по иранской столице нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
2 марта атаке подверглась площадь Фирдоуси в центре Тегерана. Она расположена в 600 метрах от посольства России в Исламской Республике. Также ракетный удар был зафиксирован в районе Восточного Тегерана.
Дипломат подчеркнула, что само здание диппредставительства также не было повреждено.
США и Израиль 28 февраля нанесли удар по Ирану. В ответ республика атаковала еврейское государство, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
В ходе атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Правительство Исламской Республики объявило 40-дневный траур. Президент США Дональд Трамп назвал смерть Хаменеи единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну".
