Народный артист РФ Машков опроверг информацию о завершении кинокарьеры

Народный артист России Владимир Машков не намерен завершать свою кинокарьеру. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Таким образом, артист прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о прекращении его актерской деятельности.

"Кино – это деятельность длительная, проектная. Что же, мы будем ее заканчивать? Конечно нет. Будут предложения и планы – будем работать", – высказался Машков.

Схожие слухи ранее распространились и в отношении народного артиста РСФСР Юрия Куклачева. Журналисты утверждали, что он объявил о завершении своей карьеры из-за проблем со здоровьем, сославшись на обширный инфаркт.

Спустя время сам Куклачев назвал такие новости "очередным фейком". Артист уточнил, что сумел полностью восстановиться после болезни за два месяца. Тогда же он анонсировал гастроли со спектаклем "Самый добрый клоун".