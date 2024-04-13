Эдгард Запашный: Куклачев находится в тяжелом состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в тяжелом, однако стабильном состоянии. Об этом в своем телеграм-канале заявил гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

"Ночью была проведена операция, которая шла больше 3 часов", – отметил он.

Запашный уточнил, что у Куклачева обширный инфаркт.

12 апреля сын Куклачева сообщил, что артист почувствовал себя плохо во время юбилейного концерта "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле". Его госпитализировали из-за жалоб на сердце.

По словам сына артиста, в конце первого отделения Куклачеву оказали медицинскую помощь, сейчас он находится в больнице.

Позже Эдгар Запашный рассказал, что у артиста, предварительно, произошел инфаркт.

