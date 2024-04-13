Эдгард Запашный: Куклачев находится в тяжелом состоянии

13 апреля, 09:36Культура
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в тяжелом, однако стабильном состоянии. Об этом в своем телеграм-канале заявил гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
"Ночью была проведена операция, которая шла больше 3 часов", – отметил он.
Запашный уточнил, что у Куклачева обширный инфаркт.
12 апреля сын Куклачева сообщил, что артист почувствовал себя плохо во время юбилейного концерта "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле". Его госпитализировали из-за жалоб на сердце.
По словам сына артиста, в конце первого отделения Куклачеву оказали медицинскую помощь, сейчас он находится в больнице.
Позже Эдгар Запашный рассказал, что у артиста, предварительно, произошел инфаркт.
Певицу Славу госпитализировали в одну из московских клиник – СМИ