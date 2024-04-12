Эдгард Запашный заявил, что у Юрия Куклачева произошел инфаркт

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

У народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, предварительно, произошел инфаркт. Об этом сообщил гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

"По предварительной информации, у Юрия Дмитриевича Куклачева произошел инфаркт", – написал Запашный в своем телеграм-канале.

Ранее сын Куклачева сообщил, что артист почувствовал себя плохо во время юбилейного концерта "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле". Его госпитализировали из-за жалоб на сердце.

По словам сына артиста, в конце первого отделения Куклачеву оказали медицинскую помощь, сейчас он находится в больнице.