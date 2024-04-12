12 апреля, 23:10Культура
Эдгард Запашный заявил, что у Юрия Куклачева произошел инфаркт
Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев
У народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, предварительно, произошел инфаркт. Об этом сообщил гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
"По предварительной информации, у Юрия Дмитриевича Куклачева произошел инфаркт", – написал Запашный в своем телеграм-канале.
Ранее сын Куклачева сообщил, что артист почувствовал себя плохо во время юбилейного концерта "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле". Его госпитализировали из-за жалоб на сердце.
По словам сына артиста, в конце первого отделения Куклачеву оказали медицинскую помощь, сейчас он находится в больнице.