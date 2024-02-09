Актрису из "Интернов" Чипиженко госпитализировали с пневмонией и обострением астмы

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Актриса Ирина Чипиженко рассказала, что ее госпитализировали с пневмонией и обострением астмы. Об этом пишет РИА Новости.

"Дышу тяжело – 40% дыхалки. Только что заведующая заходила", – рассказала 86-летняя артистка.

Она уверена, что ее "подлечат". Чипиженко с 1999 года работает в столичном Театре Луны, зритель также знает ее по ролям в сериалах "Интерны", "Глухарь", фильме "Елки" и других проектах.

Ранее народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве. Женщина поблагодарила поклонников за беспокойство о ее состоянии.

Также народный артист РФ Александр Панкратов-Черный поскользнулся и повредил ребро, рассказала его супруга Юлия Монахова. По ее словам, актер находится дома.

Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве